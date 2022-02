Noticias matinales de Granada del 18/02/2022

LEER MÁS Más de Uno Granada 17/02/2022

8.20 minutos de la mañana, muy buenos días. El termómetro de nuestros estudios marca en este momento siete grados de temperatura. Se esperan hoy máximas de 24 grados… y se mantiene el tiempo agradable. Será este sábado cuando, esperemos que así sea, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología lloverá a partir de las seis de la tarde. De momento el campo de nuestra provincia sigue pidiendo auxilio ante esta crisis.

Tras un receso, vuelven a notificarse fallecidos por coronavirus. Ocho personas han muerto a causa del virus en las últimas 24 horas. Solo durante este mes de febrero ya se han registrado más muertes que en enero: 84 personas han muerto por covid este mes. La tasa de contagios desciende, en la última semana lo ha hecho más de 62 puntos. También se reduce el número de hospitalizados: 189 hospitalizados, 25 en unidades de cuidados intensivos. Habrá una concentrarán mañana sábado a favor de la sanidad pública en Granada. También este lunes habrá otra manifestación, está vez abanderada por los empresarios ( la Cámara de Comercio y la Confederación Granadina de Empresarios) para pedir que Granada tenga mejores conexiones aéreas y ferroviarias.

Ya ha comenzado la copa del Rey y los hoteles de Granada están llenos este fin de semana. Gregorio Garcia presidente de la federación de hostelería y turismo de Granada.

La situación de los embalses de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de Granada es ya crítica según ASAJA. El cereal es el cultivo más castigado, pero también la ganadería extensiva. Piden medidas excepcionales como bonificaciones de la seguridad social, exenciones fiscales o reducción de costes eléctricos. Las empresas Emasagra o Aguasvira aseguran que la situación de la provincia no es tan urgente y que el agua para consumo humano está asegurado para los próximos dos años; especialmente teniendo en cuenta que Granada cuenta con una buena batería de pozos y que cuenta con el deshielo de Sierra Nevada. No obstante, preparan ya campañas de concienciación para pedir que no se derroche el agua. Desde el Pp, la parlamentaria Ana Vanesa García, pide que se agilice la construcción de los tramos de Rules. ¡Ay, si hubieran hecho antes caso a una reivindicación de más de 15 años de los agricultores!

MÁS TITULARES

Recuperar la casa Ágreda costaría 4 millones de euros. El Ayuntamiento de Granada ha iniciado los trámites para la apertura de un concurso de proyectos "que defina no sólo la intervención que hay que realizar para la restauración de la Casa Ágreda, sino sobre todo, cuál va a ser el uso concreto del edificio, siempre dentro de un ámbito cultural". La redacción del proyecto elegido se llevaría a cabo con el dinero del Plan Alhambra de… la Junta de Andalucía.