Raúl Torrente, el jugador del Granada CF, debuta con la selección sub 21

Este fin de semana, ante la ausencia de partidos de primera división, hemos estado atentos a lo que hiciera la Selección Española de fútbol, en el amistoso que le enfrentó a Albania, y también de lo que hiciera la selección sub 21, ya que en el combinado dirigido por Luis de la Fuente se encontraba el joven Raúl Torrente, que tenía grandes opciones de poder debutar con el equipo nacional. Y así ocurrió. El murciano jugó los últimos veinticinco minutos de partido e hizo historia entre los jóvenes valores rojiblancos, ya que no todos los días vemos a un jugador del conjunto granadino llegar y jugar en una selección nacional, ya sea absoluta o incluso sub 21. Torrente ha entrado en el escaparate definitivo que le puede conducir a un grande del fútbol español o incluso extranjero. En cuanto al partido amistoso de los de Luis Enrique, vimos a otro granadinista, Myrto Uzuni, jugar con país, Albania. El extremo llegado de la liga húngara hizo el único gol de su equipo y fue uno de los destacados en el conjunto albanés. Buena noticia también para el Granada CF.

Hoy en nuestro programa hablaremos de todo lo anterior y seguiremos abordando la planificación del Granada CF de cara a la siguiente temporada, con la incertidumbre lógica de no saber si la próxima temporada estará el equipo en primera o segunda división. Hablaremos también de la derrota del Covirán Granada en su visita a Lleida y de la victoria de Estudiantes, que no ha hecho más que comprimir la parte alta de la tabla clasificatoria a la espera de la disputa de las próximas jornadas. El martes, mañana, el Covirán juega en el Palacio de los Deportes ante Melilla.