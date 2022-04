El Granada CF visitará a un Sevilla FC plagado de importantes bajas

Efectivamente hoy 6 de abril el Granada CF cumple años. Son ya noventa y uno, para un club que va camino del centenario. Una historia llena de vida y cientos de miles de anécdotas, unas más agradables que otras. Una fecha en el calendario que llega hoy con una institución que milita en primera división, esperemos que por muchos años más, y que vive por este motivo, o ha vivido, uno de los momentos más brillantes de su andadura por el fútbol español. De las vivencias pasadas podríamos escribir, al menos las que personalmente hemos presenciado, durante páginas y páginas, sin terminar nunca de relatar los momentos tan apasionantes que este club nos ha permitido vivir a su lado. Porque a pesar de malos momentos que nos ha tocado contar, me encuentro entre los que nos sentimos unos privilegiados por haber podido relatarlos, como espectadores privilegiados de unos latidos inigualables. Enhorabuena por el aniversario y por el fenomenal libro que el club ha editado con este motivo. La publicación es simplemente extraordinaria.

Dicho esto, que no es poco, hoy hablaremos también del partido de Sevilla, del Sánchez Pizjuán, que el equipo rojiblanco prepara desde el mismo lunes. Julen Lopetegui no podrá contar con importantes jugadores de la valía de Marcos Acuña, Delauney, Fernando o Rekik. No obstante, el partido es muy complicado. De esto y mucho más hablamos en el programa de hoy.