El Granada CF podría conocer la decisión de Diego Martínez a final de esta semana. Onda Deportiva Granada 25/05/2021

El Granada CF sigue pendiente de la decisión de su entrenador, Diego Martínez, y continúa en ese sinvivir hasta que el gallego tome la determinación definitiva, algo que podría llegar a finales de esta misma semana, cuando, tras unas conversaciones que se encuentran a punto de comenzar, escuchemos la traca final de esta fiesta convertida en culebrón. Sus círculos más cercanos insisten en que la renovación se encuentra cerca, pero esta teoría no concuerda con esa insistencia a esperar, que sólo nos conduce a pensar que lo que realmente persigue el técnico es ganar tiempo, a la espera de que suceda algo durante estos días y éste algo puede ser el que se quede libre algún banquillo de un club, que me inclino a pensar que debe encontrarse fuera de nuestras fronteras. No tendría sentido esperar durante seis largos meses para luego decir "me quedo".

No obstante, el panorama general del fútbol español y mundial no está siendo muy pródigo en cambios, todos sabemos que el Valencia CF está a punto de cerrar el fichaje de Bordalás y que el Getafe se inclinará por Mendilíbar. Así las cosas todos los equipos de primera división tendrían ya sus entrenadores elegidos. Entonces, ¿hacia dónde dirige Diego Martínez sus miradas? Seguiremos esperando acontecimientos. De todo esto y mucho más hablamos hoy en nuestro programa.