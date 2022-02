El Granada CF pierde a Gonalons para, como mínimo, los próximos cinco partidos

Luis Milla ha afirmado esta mañana que el partido que su equipo jugará el próximo lunes ante el Cádiz en Los Cármenes no es una final. El jugador debe decir eso porque es lo que debe decir y porque seguramente sea lo más cierto. Porque es verdad que tras este encuentro aún quedarán doce más para finalizar el campeonato. Pero, si no para el Granada Cf, el choque ante los amarillos puede ser el que marque el final de Robert Moreno como entrenador del conjunto rojiblanco si los suyos no logran la victoria.

De cualquier manera, volviendo a lo que ha dicho el centrocampista, los partidos que deben jugar su equipo en Los Cármenes ante Cádiz, Elche, Levante, Espanyol, Rayo Vallecano o Celta de Vigo, mucho más ante los rivales directos en la zona baja de la tabla, son partidos en los que hay mucho más que tres puntos en juego. Por todo ello la catalogación que se da de "final" al encuentro que se disputará el próximo lunes. Además del análisis de las palabras del centrocampista del cuadro granadino, hoy en nuestro programa hablaremos mucho del futuro del entrenador catalán y de la idoneidad de un cambio de técnico a esta altura de la temporada. Los oyentes, como cada día, tienen la palabra.