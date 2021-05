El Granada CF pierde ante el Cádiz CF con todo merecimiento. Onda Deportiva Granada 3/05/2021

El Granada CF ha sido capaz de ganar en el Camp Nou y de perder tres días más tarde en Los Cármenes ante el Cádiz CF. No es lógico, efectivamente, pero esa es la ilógica de el fútbol. Y no es un tópico, simplemente este deporte es así. La rebelión de los modestos es lo que hace bella esta práctica que, a pesar del tiempo, sigue acaparando cada vez a más aficionados, que son capaces de pagar por ver en televisión a unos equipos que, a su vez, pagan cantidades enormes a unos jugadores millonarios, que participan en un espectáculo incierto, que no garantiza a priori quién pueda ganar un partido.

Entiendo que el asunto es más fácil. Ayer no jugó bien el Granada CF. Según Diego Martínez, este bajo rendimiento es consecuencia de un gran cansancio tanto físico como mental, producto añadido de los cincuenta y tres partidos jugados hasta el momento. Y puede que sea esa la explicación correcta. Otra más se centra, simple y llanamente, en que los de Álvaro Cervera fueron mejores y merecieron ganar, nada más. Lo demás son conjeturas inútiles que no conducen a nada. Los amarillos superaron a los rojiblancos en todas las líneas y zonas de juego, salvo en la portería, donde Aarón demostró que debió jugar como titular mucho antes que quien hace tiempo tiene las maletas hechas. Porque quien no quiere estar en un equipo, no debe jugar más en ese equipo.

De todo esto y mucho más hablamos en el programa de hoy, en el que trataremos además del partido del Granada - Cádiz, la negativa del gobierno español, contra la opinión de la Liga de Fútbol Profesional, a que haya público en los últimos partidos de Liga y de la destitución de Javi Gracia en el Valencia, que podría abrir la puerta, o no, a nuestro Diego Martínez.