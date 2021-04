El Granada CF juega hoy contra el Manchester United en Los Cármenes el partido más importante y atractivo de la historia rojiblanca. Onda Deportiva Granada 8/04/2021

No va más. El Granada CF vivirá esta noche el momento seguramente más atractivo y emocionante de su historia. Llegar a cuartos de final de la Europa League y hacerlo en una eliminatoria frente a todo un Manchester United, sitúa el partido de hoy en niveles nunca vistos ni alcanzados por los aficionados rojiblancos. El técnico, Diego Martínez, no podrá contar con dos hombres, Luis Milla y Alberto Soro, pero ha recuperado para hoy al resto de la plantilla inscrita en competición europea y peleará de tú a tú contra un equipo que tampoco vive sus mejores momentos, aunque ha llegado a la ciudad con sus mejores hombres: Pogba, Bruno Fernandes, Shaw o Edison Cavani. No encajar gol será el principal objetivo de los granadinos para encarar el partido de vuelta con algunas opciones de plantarse en la semifinal del torneo continental.