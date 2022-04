El Granada CF juega esta noche en Nervión un partido en el que debe nadar y guardar

No será un partido ni fácil ni cómodo para el Granada CF. Rubén Torrecilla tiene para esta noche una difícil papeleta al tener que resolver un difícil dilema, que se centrará entre si alinear a los mejores hombres para poder hacer frente a todo un Sevilla FC, o bien guardar a algunos de ellos de cara al partido que el próximo domingo les enfrentará al Levante UD en Los Cármenes, un partido en el que teóricamente los rojiblancos parten como favoritos, eso sí, siempre que puedan contar con sus futbolistas más acreditados. Ese es el gran rompecabezas que el técnico rojiblanco debe resolver antes de las siete y media de la tarde. No obstante, ayer en la rueda de prensa previa, Rubén dejó bien claro cuáles eran las intenciones del equipo, que no puede permitirse el lujo de tirar ni uno sólo de los partidos que le restan desde ahora hasta final de temporada.

Además del Sevilla FC - Granada CF, hoy hablaremos también en nuestro programa del gran y trascedente encuentro de baloncesto que este domingo tiene ante sí el Covirán Granada, que juega en el Wi Zink Center de Madrid el partido de los partidos del año, que le enfrentará en la mañana del domingo al Estudiantes. Un duelo que puede decidir en buena medida quién será el que suba de manera directa a la Liga ACB. Una victoria granadina le podría muy cerca de conseguir el ascenso, mientras que si el partido lo consiguen los colegiales podría depender de por cuánto lo hicieran, ya que en la ida el Covirán se impuso por once puntos de diferencia.