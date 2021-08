El Granada CF espera cerrar en las próximas horas el traspaso de Foulquier al Valencia y piensa en el rojiblanco Pozo e incluso recibe la oferta de Arias, lateral del Atlético de Madrid. Onda Deportiva Granada 25/08/2021

La salida de Foulquier al Valencia supone un problema importante para la dirección deportiva dirigida por Pep Boada, que está demostrando que su adaptación al cargo no está siendo demasiado fácil. La cesión de Pozo necesita la renovación del lateral por el club sevillista, que no cuenta con el exrojiblanco. Ante los problemas que surgen para su fichaje, la alternativa que ha sido ofrecida al club ha sido la de Arias, lateral colombiano que tiene un inconveniente, la grave lesión sufrida la pasada temporada y que condiciona la decisión de su contratación. Lo que parece claro es que el Granada CF no debe vender al lateral francés hasta que no tenga acordado o el fichaje o la cesión de otro jugador. Esta semana de final de mercado no está ofreciendo demasiadas cosas, ya que la frialdad de la situación económica general ha paralizado de forma importante el número de operaciones realizadas y ha salido poco producto en forma de compras y ventas. Por lo demás, sólo confirmar que el partido de este domingo, correspondiente a la tercera jornada de Liga, que disputarán el Granada CF y el Rayo Vallecano tendrá como escenario el estadio de Vallecas, toda vez que la Comunidad de Madrid, titular del mismo, garantiza el buen estado de la instalación, que considera apta para poder jugar en ella un encuentro de primera división.