El Granada CF cae vapuleado en Vallecas y prepara fichajes. Onda Deportiva Granada 30/08/2021

La derrota de ayer fue dura, muy dura, tan dura como inesperada, porque todos coincidiremos en que la imagen dada por el equipo a comienzos de esta temporada no fue tan mala como para esperar este vapuleo ante un equipo puro y duro de segunda división, como es el Rayo Vallecano. No obstante el acontecimiento puede destilar buenas consecuencias, "no hay mal que por bien no venga", diría alguno. En este sentido parece que el despacho de la dirección deportiva trabaja a destajo, primero para dar salida a jugadores con los que no cuenta Robert Moreno, caso de Ramón Azeez u otros más del filial, y luego para llevar a cabo, al menos, un fichaje más que refuerce la vanguardia del equipo y pueda completar un equipo que está falto de unos jugadores "de suficiente peso", como algunos que ya no están esta temporada con nosotros. Hoy hablaremos de todo esto y mucho más en nuestro programa.