Aitor Karanka debuta en el banquillo rojiblanco en el Wanda, ante un difícil Atlético de Madrid

Sólo un milagro deportivo, poco habitual en fútbol, podría sacar al Granada CF de acabar en descenso al término de la jornada treinta y tres de esta Liga, fecha que ya se ha comenzado a disputar. La victoria de ayer del Mallorca ante el Alavés ha sumergido a los rojiblancos en zona roja, algo que seguramente Aitor Karanka ni hubiera esperado ni tampoco deseado en su debut. El partido de esta noche para sus jugadores es altamente complicado, por mucho que el equipo colchonero no se encuentre en su mejor momento y por mucho que lleguen a este partido tras haber quedado eliminados de la Champions, una competición de la que no quieren salir la próxima temporada, para lo cual necesitan conseguir una nueva victoria hoy. Para este encuentro las bajas se acumulan en los madrileños, ya que ni Lemar ni Joao Félix ni Herrera podrán estar con su equipo. Incluso, si el TAD no acepta el recurso, Kondogbia y Felipe también estarán ausentes por sanción. Germán será baja en el Granada CF, además de las ya sabidas por lesiones de larga duración, Raúl Torrente y Carlos Neva. Luis Suárez debe volver a la vanguardia del equipo que por primera vez dirigirá Aitor Karanka.