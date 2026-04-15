FAECTA inaugura en Sevilla la exposición “Miradas al cooperativismo andaluz. 30 fotos, 30 años”

La exposición, instalada en el Centro Cívico Hogar San Fernando, ofrece una visión actual y diversa del sector, combinando fotografía documental y mirada creativa para reflejar no solo la actividad empresarial, sino también a las personas, procesos e impacto social del modelo cooperativo en el territorio.

Durante el acto inaugural, el presidente de FAECTA, Luis Miguel Jurado, destacó que:

“El cooperativismo andaluz ha demostrado su capacidad para generar empleo estable, cohesión social y desarrollo territorial durante las últimas décadas, consolidándose como un modelo empresarial clave en Andalucía.

Pero además, es un modelo que pone a las personas en el centro de la economía, que reinvierte en el territorio y que resiste mejor los ciclos de crisis porque se basa en la cooperación, la participación democrática y el compromiso colectivo. Esta exposición quiere precisamente reflejar eso: que detrás de cada cooperativa hay historias de vida, de esfuerzo compartido y de futuro construido entre todos”.

El evento contó con la participación de representantes institucionales y del ámbito de la economía social, entre ellos Carmen Durán Barrantes, directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social; Antonio Agustín Vázquez, delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla; José Antonio Mesa, diputado de Izquierda Unida; y José Luis García Martín, teniente de alcalde del Área de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones. Asimismo, asistieron Francisco Javier Roldán Toledo, presidente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (FAECTA) en Sevilla, e Ismael Medina Claros, director general de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (FAECTA), reforzando la representación del tejido cooperativo en el acto.

Uno de los elementos destacados de la inauguración fue la presencia de una delegación de 20 diputados hondureños, que visitaron la exposición en el marco de un viaje institucional para conocer experiencias del modelo cooperativo andaluz, lo que subraya el interés internacional por el cooperativismo andaluz como referente de desarrollo económico y social.

La exposición es el resultado del trabajo conjunto de ocho empresas y profesionales del ámbito audiovisual, una por cada provincia andaluza, que han aportado su visión para construir un relato colectivo sobre el cooperativismo en Andalucía. Entre las entidades participantes se encuentran María Cariñanos González, La Pinza Producciones, MOWOMO, Intégrate Media, Five o’clock, Ciento Ochenta Grados, Mírame Almería y Haciendo Banda.

Cada una de las obras busca capturar no solo la actividad económica, sino también las historias humanas que hay detrás de las cooperativas: trabajadores, comunidades y proyectos que reflejan una forma distinta de entender la economía, basada en la participación, la igualdad y la gestión democrática.

La muestra podrá visitarse del 13 al 19 de abril en el Centro Cívico Hogar San Fernando de Sevilla, con acceso libre para el público.