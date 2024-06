Espadas pide "respetar" al TC en el caso ERE como hizo el PSOE con el Supremo "con dos de cinco votos exculpatorios"

Espadas se ha pronunciado de este modo tras las críticas al borrador de sentencia a cargo de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que propone exonerar la malversación por la que se condenó a seis años de cárcel a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo --que ya goza del tercer grado penitenciario-- al entender que la elaboración de anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no pueden ser constitutivas de delito.

"Igual que respetamos una sentencia del Tribunal Supremo con dos de los cinco votos exculpatorios, ¿no deberíamos dejar trabajar sin presionar o mejor respetar lo que diga el TC?", se ha preguntado el líder del PSOE-A en un comentario en su cuenta de la red social X.

Espadas también ha salido en defensa de la trayectoria de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, y critica que se la pueda "descalificar porque recibió la Medalla de Andalucía de un Gobierno socialista y no recordar que recibió la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort concedida por un Gobierno del PP en el año 2013 y el Premio Rafael Martinez Emperador, por unanimidad, concedido por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ)". "No me parece ni correcto ni justo", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, también ha aludido al caso ERE en la red social X para recordar que el actual presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, decía en noviembre de 2019 tras la sentencia del Supremo que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán "no es una persona corrupta" mientras que ahora tanto el actual jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, como los consejeros Antonio Sanz y Ramón Fernández-Pacheco "ponen en cuestión al TC y señalan a sus magistrados".