El Ejido se convierte en la capital del videojuego con Ejido Game

Ya está todo preparado para que los días 21 y 22 de febrero llegue al Auditorio una nueva edición de ‘Ejido Game’, uno de los eventos más esperados del año en la provincia relacionado con los videojuegos, el ocio digital, la realidad virtual y la cultura gamer.

Organizado por la Unidad de Juventud, Educación y Participación del Ayuntamiento de El Ejido y Alejú Servicios Culturales contará con áreas diferenciadas como el Hall del Teatro, el Hall de la Biblioteca, foyer, sala B y Sala A. Será una experiencia inolvidable donde van a integrarse juego y formación con zona de videoconsolas y simulación, torneos, presentaciones, charlas, cosplay, K-pop, Just Dance, juegos de mesa, talleres, artistas locales, photocall, personajes y concierto.

Juanjo Lozano ha detallado que “Ejido Game’ también está pensado para los más pequeños”. De modo que se ha habilitado zona creativa para ‘Crear tu mundo’ con piezas de Minecraft impresas y Pixel Art y, en horario de tarde, habrá talleres de

diademas de Catrina, orejas de Derpy, chapas personalizadas y torneo ‘Who Is That Pokemon’.

Otra novedad es que se podrá disfrutar de la mejor música con el concierto de la banda de J-Rock, especializada en openings de anime, videojuegos y temas propios enfocados a la cultura japonesa. El domingo la zona Hall del Auditorio será visitada por dos personajes muy conocidos: Pikachu y Sonic, que interactuarán con los visitantes. Continuarán los juegos de mesa, la zona de talleres que incluiré hacer stickers de personajes; Sala B con Just Dance; Sala A con K-Pop y también habrá una presentación a cargo de Dragon Quest VII: Reimagined y charla sobre Nintendo Switch 2.