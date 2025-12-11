El embajador Jesús Navas y el 3X3, novedades de la decimotercera edición

La Copa COVAP arranca su 13ª edición con la mirada puesta en seguir fomentando hábitos de vida saludables entre la población andaluza a lo largo de 2026. Desde su creación en 2013, esta iniciativa educativa y deportiva impulsada por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, volverá a recorrer a partir de enero las ocho provincias andaluzas para sensibilizar en valores sobre alimentación equilibrada y práctica deportiva a cerca de 4.000 niños y niñas de entre 10 y 11 años, así como a sus familias, a través de actividades, charlas y encuentros de fútbol y baloncesto.

La principal novedad de esta edición es la incorporación del baloncesto 3x3, una modalidad ágil que se disputa en media cancha con dos equipos de tres jugadores y un solo aro. Los partidos duran siete minutos, o hasta alcanzar 21 puntos, y en caso de empate se decide por tiros libres. La Copa COVAP ha sumado esta nueva categoría tras su creciente auge internacional, deporte olímpico desde Tokio 2020 y cuyo éxito quedó patente con la medalla de plata de la selección española femenina en París 2024.

Otro de los elementos destacados de esta nueva edición es la incorporación de Jesús Navas como embajador del proyecto, una figura de referencia en el deporte nacional que simboliza los valores de humildad y compromiso que promueve la iniciativa. El excapitán de la Selección Española y del Sevilla FC será la nueva imagen para animar a los más jóvenes a adoptar hábitos de vida saludables, disfrutar del deporte como herramienta de aprendizaje y fomentar el compañerismo dentro y fuera del campo.

La 13ª Copa COVAP con el objetivo de reforzar su labor educativa, contará con la colaboración de seis entidades aliadas que contribuirán a difundir sus mensajes saludables: el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, la asociación 5 al Día, la Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD), el Colegio de Ópticos-Optometristas de Andalucía, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía y la iniciativa Pantallas Amigas.

Esta labor de la Copa COVAP se ve reforzada con el apoyo de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) y la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), entidades que respaldan sus valores educativos.

La idea central de esta edición vuelve a girar en torno a la importancia de adquirir hábitos saludables que ayuden a niños y niñas a descubrir sus propios ‘superpoderes’. Mediante una alimentación equilibrada, la práctica deportiva y el bienestar emocional, la Copa COVAP demuestra cómo cada gesto cotidiano fortalece cuerpo y mente y prepara a las nuevas generaciones para un futuro más saludable. Estos hábitos impulsan ocho valores y capacidades (fuerza, resistencia, energía, control, conexión, seguridad, conocimiento y salud), pilares esenciales para crecer de forma sana y convertirse en adultos conscientes.

Calendario de la Copa COVAP en 2026

El calendario de la 13ª Copa COVAP recorrerá las 8 provincias andaluzas en los tres primeros meses de 2026, arrancando el 11 de enero en Huétor Tájar (Granada) y continuando el 18 y 25 de enero en Mijas (Málaga) y Martos (Jaén). El 1 de febrero se celebrará en Conil de la Frontera (Cádiz), y el 8 y 15 en La Palma del Condado (Huelva) y Huércal de Almería. El 8 de marzo visitará Palma del Río (Córdoba) y el 22 San Juan de Aznalfarache (Sevilla). La final será el 11 y 12 de abril en una localidad por confirmar.

Cada sede provincial albergará a 48 equipos, divididos en 5 categorías: 16 de fútbol, 4 de baloncesto femenino, 4 de baloncesto masculino, 12 de baloncesto 3x3 femenino y 12 de baloncesto 3x3 masculino. Los campeones y subcampeones obtendrán como premio la oportunidad de disfrutar de un campus de verano durante una semana, potenciando valores educativos mediante convivencia y ejercicio físico.

Challenges para la inscripción

Otra novedad de esta edición es el método de inscripción, ya que los equipos deberán superar uno de los tres divertidos challenges propuestos y enviarlo en vídeo. El objetivo de cada reto es poner a prueba la destreza individual y sincronización colectiva, combinando trabajo colaborativo y compañerismo, valores esenciales que promueve la Copa COVAP. Este vídeo se debe adjuntar en el formulario de inscripción disponible en https://copacovap.es/participa-ahora/.

Programa educativo

La campaña educativa de la Copa COVAP vuelve a situarse en el centro del proyecto con una propuesta que analizará cómo afecta el uso de pantallas a los niños y niñas, promoviendo una reflexión positiva. En cada una de las ocho sedes, un equipo de nutricionistas ofrecerá a las familias la charla ‘Familias digitales, hábitos saludables’, aportando una visión práctica sobre cómo gestionar el tiempo frente a dispositivos electrónicos. Al mismo tiempo, psicólogos especializados trabajarán con los participantes en la sesión ‘Descubriendo tu superpoder digital’, fomentando un uso responsable de la tecnología.

Además, en cada sede estará presente el espacio ‘Muévete con COVAP’, un área diseñada para fomentar la actividad física y la convivencia familiar con juegos y actividades recreativas a lo largo de toda la jornada.

