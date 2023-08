La ONCE creó 148 nuevos empleos para personas con discapacidad y realizó una inversión social de 5,86 millones en Córdoba

“Este balance demuestra que la rentabilidad económica y social son perfectamente compatibles gracias a un modelo basado en el retorno social que devuelve a la ciudadanía hasta el último euro de lo que recibimos de ella multiplicado por empleo, formación, educación, accesibilidad, autonomía, inclusión y oportunidades de vida”, explicó Cristóbal Martínez delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. En el acto han participado los directores de la Organización y representantes del Grupo Social ONCE en la provinci a.

En 2022, el Grupo Social ONCE ha realizado un impulso sin precedentes a dos realidades que forman parte de su ADN: la igualdad a través del empleo para personas con discapacidad y la igualdad para mujeres. Ha incrementado en 4,2 puntos el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla, hasta un 62,4%; y en 1,5 puntos el porcentaje de mujeres, hasta el 44,3%. Con un total de 68.705 trabajadores y trabajadoras el Grupo Social ONCE se consolida como el cuarto empleador no estatal en España, y el primero del mundo en personas con discapacidad (42.844) y con 30.434 mujeres en plantilla. En Córdoba el Grupo Social ONCE cuenta con 877 trabajadores de los que 148 son nuevos empleos generados en el último año.

El pasado ejercicio se superó además la serie histórica de impulso al empleo de personas con discapacidad desde el Grupo Social ONCE (con la colaboración de terceras entidades), con 13.230 nuevos puestos de trabajo repartidos entre 818 ocupados por personas con discapacidad visual; 5.327 con discapacidad física; 980 para personas sordas; 2.391 con discapacidad intelectual; 2.327 puestos para quienes tienen discapacidad psicosocial (anteriormente enfermedad mental); y 1.387 más con otras discapacidades diferentes. Así, en 2022, una de cada 299 personas que trabajaban en España lo hacían en el ámbito del Grupo Social ONCE.

Por otra parte, el Grupo Social ONCE logró 259 puestos de trabajo para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.