El Cabildo Catedral se suma a la iniciativa del “Tramo Azul” para acercar la Semana Santa de Córdoba a personas con autismo

Córdoba, 13 de marzo de 2026. El Cabildo Catedral de Córdoba se suma a la iniciativa inclusiva del “Tramo Azul”, promovida en el marco de la Semana Santa de Córdoba, con el objetivo de facilitar que personas con trastorno del espectro autista y otras sensibilidades sensoriales puedan vivir esta celebración en un entorno más tranquilo y accesible.

Dentro de esta iniciativa, el Cabildo habilitará un espacio específico en el interior de la Mezquita-Catedral para que grupos de chicos con autismo puedan presenciar el paso de las hermandades durante su tránsito por el templo. Se trata de uno de los momentos más significativos de la Semana Santa cordobesa, cuando las cofradías atraviesan la Catedral en un ambiente de recogimiento y silencio.

Gracias a esta medida, estos grupos podrán contemplar de cerca un instante de profunda importancia religiosa y gran belleza estética, en el que las hermandades realizan su recorrido por el interior del templo catedralicio en un clima de respeto y solemnidad, favoreciendo así una experiencia más accesible y adaptada a sus necesidades.

El Tramo Azul consiste en la creación de espacios especialmente pensados para personas con hipersensibilidad auditiva o necesidades sensoriales, donde el paso de las hermandades se desarrolla sin acompañamiento musical, generando un entorno más calmado que facilite su participación en la Semana Santa.

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha valorado positivamente esta iniciativa y ha subrayado el compromiso de la institución con una Semana Santa abierta a toda la sociedad ya que “desde el Cabildo Catedral queremos contribuir a que la Semana Santa de Córdoba pueda ser disfrutada por todos. Esta acción se enmarca en nuestra voluntad de acercar esta celebración a todos los colectivos cordobeses, facilitando que también los niños y jóvenes con autismo puedan disfrutar de un momento tan especial como es el paso de las hermandades por el interior de la Catedral”.

Con esta participación, el Cabildo refuerza su apuesta por una Semana Santa más accesible, inclusiva y cercana, favoreciendo que todas las personas puedan participar y disfrutar de una de las manifestaciones religiosas y culturales más significativas de la ciudad.