Las cooperativas agroalimentarias andaluzas lideran el ranking de las empresas más relevantes de la economía social en España

Dentro del ecosistema de la economía social, las cooperativas agroalimentarias andaluzas asociadas a la federación regional ocupan posiciones de liderazgo tanto a nivel autonómico como nacional. Muestra de esta pujanza es el listado de las diez cooperativas agroalimentarias con mayor facturación en Andalucía, que en conjunto superan los 5.000 millones de euros, y que se muestran en la siguiente tabla:

RANKING COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS ANDALUZAS SEGÚN FACTURACIÓN NOMBRE COOPERATIVA FACTURACIÓN SCA Dcoop 2.028,54 M€ S.Coop.And. Covap 1.005,01 M€ SCA Única Group 496,29 M€ SCA Vicasol 320,25 M€ Agro Sevilla Aceitunas S.C.A. 319,51 M€ SCA Casi 298,53 M€ SCA Murgiverde 272,16 M€ SCA Suca 264,28 M€ SCA Onubafruit 251,65 M€ S.Coop.And. Almazara de la Subbética 250,19 M€

Si se considera el top 20 a nivel nacional, Andalucía concentra ocho de las 20 cooperativas agroalimentarias con mayor facturación de España (Dcoop; Covap; Única Group; Vicasol; Agro Sevilla; Casi; Murgiverde y Suca). Le sigue Castilla y León con cinco cooperativas (Bajo Duero, Agropal, Acor, Copiso Soria y Valduebro); Galicia con dos cooperativas (Coren y Clun) y luego Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y País Vasco con una cooperativa cada una.

Además de liderar en número, Andalucía ostenta la primera posición absoluta del ranking agroalimentario nacional, gracias a la cooperativa olivarera Dcoop, que registra una facturación de 2.028,54 millones de euros, siendo la única cooperativa del sector en España que supera la barrera de los 2.000 millones.

Por sectores, el del aceite de oliva y la aceituna de mesa cuentan con el mayor volumen de negocio, liderado por empresas como Dcoop, Agro Sevilla y Almazara de la Subbética.

El sector de la Ganadería y los lácteos tiene un peso fundamental gracias a la cooperativa del Valle de Los Pedroches, Covap, que supera la barrera de los mil millones, con una facturación de 1.005,01 millones de euros.

En cuanto al sector hortofrutícola, es el que tiene mayor número de empresas andaluzas en el "Top 10". Destacan cooperativas de Almería, Granada y Huelva como Única Group (496,29 M€), Vicasol (320,25 M€), Casi (298,53 M€), Murgiverde (272,16 M€) y Onubafruit (251,65 M€).

En el caso de las frutas tropicales, Andalucía lidera este nicho a través de la SAT Trops, que registra una facturación de 268,66 millones de euros, posicionándose como la segunda Sociedad Agraria de Transformación (SAT) con más ingresos a nivel nacional.

Por último, destaca el sector de los servicios y suministros para el campo, con entidades como Suca, que factura 264,28 millones de euros.

En conjunto, estos sectores son el motor de la economía social andaluza, donde las cooperativas agroalimentarias representan el 30% de las ventas netas de la industria alimentaria española.

Un modelo basado en el empleo de calidad y el arraigo al territorio

Más allá de las cifras de negocio, el modelo cooperativo agroalimentario andaluz destaca por su compromiso con el desarrollo y la cohesión social. Estas empresas son fundamentales para el futuro de los pueblos que conforman Andalucía, ya que su actividad es la que permite seguir creando empleo y riqueza en el entorno rural.

En un contexto global, las cooperativas andaluzas representan un modelo empresarial competitivo y resiliente, que combina la eficiencia para competir en mercados internacionales, liderando las exportaciones agroalimentarias, con los valores de responsabilidad y solidaridad.

Al estar profundamente vinculadas al origen, estas entidades garantizan el arraigo al territorio, pues las cooperativas agroalimentarias no se deslocalizan, evitando la despoblación, asegurando un crecimiento más inclusivo y equilibrado para las zonas rurales.

Como subraya el análisis de CEPES, la economía social en España ya genera casi dos millones de empleos directos, y en este ámbito, las cooperativas son el grupo mayoritario, aportando estabilidad y oportunidades de futuro allí donde otras fórmulas empresariales no llegan.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía felicita a todas sus cooperativas asociadas por estos resultados, fruto del trabajo común que se viene haciendo bajo el paraguas de la federación regional, e insiste en la necesidad de seguir apostando por un modelo donde la rentabilidad económica camina de la mano del impacto social y medioambiental, asegurando la sostenibilidad del sector en sus tres vertientes.