'Teatros de Cádiz' presenta su programación hasta final de año con tintes locales

La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha presentado en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) la programación de Teatros Cádiz para el tramo final del año 2022, entre los meses de septiembre y diciembre. La edil ha estado acompañada por cuatro de las grandes figuras que pasarán por el Falla en esta nueva temporada, los cantaores José Mercé y David Palomar y los cómicos Carlos Mení y Manolo Morera. Esta nueva programación abarca “diferentes disciplinas, estilos y gustos, géneros como el teatro, la ópera, la zarzuela o la comedia, pero con una mirada muy especial a nuestras raíces, el flamenco”. Así, entre las propuestas que llegarán al Gran Teatro Falla hasta el mes de diciembre, “destaca el Festival Patrimonio Flamenco que celebraremos en noviembre, además de contar con grandes nombres como los de India Martínez, Ismael Serrano, el humor de Morera&Mení y espectáculos tan rompedores como The Hole X, que ya fue anunciado hace unos días”, ha avanzado Cazalilla. A continuación, la concejala ha pasado a desgranar la programación que acogerá el coliseo gaditano, comenzando el 11 de septiembre con “una joya escénica, ‘Una noche sin luna’. Se trata de una obra aclamada por público y crítica, con la interpretación magistral de Juan Diego Botto y la impecable dirección de Sergio Peris-Mencheta”. Hace unos días, a modo de avance de esta programación, se anunció la salida a la venta de las entradas para The Hole X. La directora residente Vinila Von Bismark y el gaditano Alex O’Dogherthy como maestro de ceremonias nos harán disfrutar con un espectáculo que ha recorrido seis países y ha sido visto por más de dos millones de espectadores. En el Falla podremos apreciarlo del 15 al 18 de septiembre, con un total de seis funciones en diferentes horarios”. Por otro lado, “la pregonera del pasado Carnaval, India Martínez, vuelve a visitarnos los días 23 y 24 de septiembre con su gira ‘90 minutos +’, canciones sin filtro que mezclan culturas y músicas del mundo que han hecho de esta artista una figura imprescindible del pop nacional”.

El ciclo Teatro de Piel ofrecerá dos propuestas, ‘¿Cómo hemos llegado aquí?’ el 28 de septiembre y ‘Homenaje a Billy el Niño’ el 4 de octubre. “La primera es una performance que intercala el monólogo, el talk show, el panfleto político y el humor absurdo. Mientras que la segunda rinde homenaje a los hombres y mujeres que torturó Billy el Niño, visibilizando toda la violencia con la que también se construyó la Transición”, ha detallado la edil. El género chico llega el 1 de octubre con la obra más importante de la lírica española, ‘La tabernera del Puerto’, de Sorozábal. Un proyecto a cargo de la Coral de la Universidad de Cádiz, que este año celebra su 40 aniversario. Tras este encuentro con la zarzuela, llegan las risas de la mano de Morera y Mení y su espectáculo ‘La vida es un cachondeo’. Una “cita imprescindible” para los días 8 y 9 de octubre. Manolo Morera ha resaltado que “después de hacer muchos kilómetros con esta obra teníamos muchas ganas de presentarla en nuestra tierra. Es una suerte y un honor estar dos días en este Gran Teatro, y teníamos además la espinita de hacerlo por fin con aforo completo y sin medidas Covid”. “El festivo 12 de octubre -ha continuado la concejala- nos encontramos con una de las obras maestras de la ópera italiana, ‘La Bohême’, del autor francés Henri Murger. Del 14 al 30 de octubre celebramos el XXXVII Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. En esta edición, el Gran Teatro Falla albergará 3 propuestas de las muchas que tendrán lugar en los diferentes espacios escénicos de nuestra ciudad y que podremos consultar en la programación específica del FIT. Son ‘Margem’ (Víctor Hugo Pontes) el 14 de octubre; ‘Petróleo’ (Piel de lava, Argentina) el 21 y 22 de octubre; y ‘Oásis de la impunidad’ (La resentida, Chile) el 30 del mismo mes”. “El flamenco, como ya hemos avanzado, será protagonista en el mes de noviembre. El día 1 María Moreno explorará los límites de la soleá para inaugurar el Festival Patrimonio Flamenco, que continúa el día 5 con la voz privilegiada del gaditano David Palomar, que no necesita presentación”, ha explicado Cazalilla. El gaditano presentará el disco que verá la luz el próximo 16 de septiembre, un trabajo “que se lleva preparando y macerando tres años”. Palomar ha definido ‘Ocho miradas’ como “visiones de un flamenco de este siglo, respecto a cosas que me duelen, me irritan, me hacen reír… temas como la inmigración, la violencia de género, la involución humana o la locura como concepto poético y como algo diferenciador en la vida”.

Flamenco, humor y teatro con clave de Cádiz

El 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco, la concejala ha anunciado que “José Mercé nos presentará ‘El Oripandó’, un proyecto que nace de su encuentro con Antonio Orozco y todo un reto que solo un cantaor mayúsculo puede permitirse abordar. Mercé celebrará en el Falla el premio Leyenda del Flamenco, que recibirá ese mismo día en un acto en San Fernando”. El jerezano se ha mostrado “encantado de estar en Cádiz, donde empecé mi carrera. Lo único que le pido a la gente con ‘El Oripandó’ es que disfruten la mitad de lo que yo disfruto en el escenario, con eso ya me conformo. No es fácil que te traigan al Teatro Falla, es algo muy importante y hay que tener calidad sobre todo humana, porque en Cádiz la calidad humana está por encima de todo”. Mercé presentará así en su tierra el próximo 16 de noviembre un trabajo “muy íntimo y muy arriesgado, muy vanguardista, nuevo y con muchos colores musicales”. Este mes coinciden el Festival Patrimonio Flamenco y el Festival de Música Española de Cádiz ‘Manuel de Falla’, que celebra sus XX años de vida y está organizado por la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz. Podemos visualizar cada uno de los conciertos programados en la página www.festivaldecadiz.es. El 23 de noviembre llega una propuesta que “va más allá del concierto convencional”. Un espectáculo que contiene teatro y por supuesto canciones, las de Ismael Serrano en su versión más emocionante y cercana al público con su gira ‘Seremos’. Y el día 24 reflexionaremos con ironía sobre el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus a nivel mundial, con un espectáculo de una poética inusual, devastadora y electrizante… ‘¿Os acordáis?’ del músico, cantante, actor, escritor, payaso y bufón Albert Pla. En diciembre como viene siendo habitual los villancicos flamencos de Toma Castaña y su espectáculo número 20 abrirán los días 2 y 3, las puertas a la Navidad. Por otro lado, “una de las propuestas más interesantes de este año llega de la mano de la Compañía La Calórica y su producción ‘Las Aves’, inspirada en la obra de Aristófanes. El colorido, la imaginación, la crítica feroz y un humor que no atiende a lo políticamente correcto la sustentan. Una conversación cara a cara con la democracia y el capitalismo para el 6 de diciembre”.

Cazalilla ha desvelado también el nombre de otro de los platos fuertes de esta programación, el de Miguel Poveda, que llegará al Falla los días 9 y 10 de diciembre. “Partiendo desde el flamenco, el cantaor catalán ha sido capaz de experimentar con diferentes géneros y sonidos y tendremos la oportunidad de disfrutar de ese arrollador talento en Cádiz”, ha resaltado. Y el cierre de temporada estará a cargo de la Coral de la Universidad de Cádiz y la interpretación de ‘El mesías’, de Händel, el 17 de diciembre. La concejala ha cerrado este punto asegurando que “tenemos en el Falla, por tanto, una completa programación con un total de 20 espectáculos en los que se combinan estilos tan dispares como el cabaret, el flamenco, la ópera, la zarzuela o el humor. Cabe destacar también que por suerte contamos ya con el aforo completo del teatro tras la pandemia de Covid, con un total de 1.009 localidades disponibles para cada espectáculo”. Las entradas estarán a la venta desde hoy mismo en la web de Bacantix y a partir de mañana 23 de agosto en todos los canales oficiales. Recordar, finalmente, que durante el mes de agosto y hasta el 6 de septiembre las taquillas del teatro abrirán en horario de mañana, de 10.30 a 13.30.

Central Lechera

La programación para la temporada septiembre-diciembre de 2022 no termina en el Falla. “En la sala Central Lechera contaremos con un total de once espectáculos, además de acoger varias propuestas del XXXVII Festival Iberoamericano de Teatro que se celebra del 14 al 30 de octubre”, ha argumentado la edil. La programación comienza los días 30 de septiembre y 1 de octubre a las ocho de la tarde con ‘La Miel’, de la Compañía de la Bahía. El día 11, también a las 20 horas, tendremos danza contemporánea de la mano de La Basal y su ‘Mudarseinstalarse’. El flamenco también llega a la Central Lechera con David Nieto y Paula Sierra, que presentan ‘Alma’ el 4 de noviembre, mientras que el día 5 Pipo Romero lleva a esta sala su ‘Ikigai tour’. El 12 de noviembre tendremos danza flamenca, en concreto el espectáculo ‘Antípodas’ de Florencia Oz e Isidora O’Ryan. El 19 de noviembre tendremos música de la mano del Javi Ruibal Trío y el 26 habrá espacio para el humor con Eugenia Manzanera y su monólogo ‘Uno, dos ovarios cuento’. Más música el 3 de diciembre, Luismi Partera presenta ‘Sanjuan’, mientras que el día 10 vuelve el teatro de la mano de la compañía Juana la Loca, que representa ‘Berta’. El 16 de diciembre Music Komité y María La Mónica presentan ‘Teoría del valor’ y cierran la temporada los villancicos flamencos de Son de Cai con ‘Cádiz tiene un son’.

Teatro del Títere La Tía Norica

“Finalmente -ha expresado Cazalilla- otro selecto grupo de espectáculos, todos ellos pensados para el público infantil y familiar, llegarán a un lugar tan especial e icónico como es el Teatro del Títere La Tía Norica”. El 4 de noviembre tendremos, cómo no, títeres, con la representación ‘Bonecos de Santo Aleixo’, directamente desde el Centro Dramático de Évora (Portugal). El 11 de noviembre será el turno del flamenco creativo de Ambulantes Danza y su espectáculo ‘¡¡¡A ver!!!’ y el 18 de noviembre títeres y música se fusionan de la mano de Francis Zafrilla y su ‘Got rock!’. El 25 de noviembre Índigo Teatro presenta ‘Viaje al planeta de todo es posible’, una obra con el bullying como argumento de fondo. Cierran la temporada dos obras de títeres de marcado espíritu navideño. El día 2 de diciembre Ángeles de Trapo representa ‘El Sr. Scrooge, Cuento de Navidad’. Los ‘Autos de Navidad’ de la Compañía La Tía Norica despiden el año y dan la bienvenida al 2023 con representaciones los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre y 3 y 4 de enero.