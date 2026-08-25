Los taxistas de Cádiz celebran la subida de tarifas tras casi tres años de espera

Los taxistas de Cádiz afrontan con satisfacción la subida de las tarifas del taxi que se aprobará este jueves después de casi tres años de espera. Rafael Reyes, representante del sector, reconoce que la actualización era uno de los principales asuntos pendientes en la relación con el Ayuntamiento de Cádiz.

Reyes agradece al equipo de Gobierno, con el alcalde Bruno García y el responsable de Movilidad, Verdulla, al frente, así como al técnico municipal Anelo, el trabajo realizado para desbloquear la revisión de las tarifas.

El representante de los taxistas recuerda que la última subida coincidió precisamente con la llegada del actual equipo de Gobierno y señala que, durante estos cuatro años, ha sido este Ejecutivo municipal el responsable de las dos últimas actualizaciones de las tarifas.

"Estamos contentos", asegura Reyes, que considera que se ha resuelto uno de los principales puntos de conflicto que mantenían con el Ayuntamiento.

El sector también da por solucionado otro de los problemas que afectaban a los profesionales de Radio Taxi, relacionado con sus oficinas. Según explica Reyes, las instalaciones ya han sido acondicionadas y las trabajadoras dejarán atrás los problemas que sufrían cuando llovía.

Ahora, los taxistas esperan que la próxima actualización de las tarifas no tenga que esperar otros tres años. Reyes destaca que la revisión llevaba tiempo pendiente y que finalmente "llega a su fin" tras permanecer durante meses en el Ayuntamiento.