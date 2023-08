El gobierno de Medina Sidonia de IU, sin cobrar por el bloqueo del PP y PSOE a la organización municipal

El gobierno de Medina Sidonia está funcionando a día de hoy sin cobrar, por la negativa del Partido Popular asidonense de aprobar los sueldos del equipo de gobierno en el pleno de organización municipal. El gobierno local intentará aprobar este reglamento interno la semana que viene y lo hará con la misma propuesta presentada en el anterior. Dice el alcalde de Medina Sidonia, José Manuel Ruiz, que espera que el PSOE y PP recapaciten.

En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, el alcalde asidonense ha asegurado que los sueldos no son escandalosos y que no entiende como le pueden haber votado la investidura de su gobierno. "El PP quiere gobernar con nosotros y para nosotros es una línea roja el no pactar con el PP", defiende el alcalde de Medina Sidonia que censura cualquier insinuación de un pacto con los populares.

Esfuerzo en Medina Global

El alcalde de Medina Sidonia ha desvelado el impulso que recibirá Medina Global en esta legislatura con el reforzamiento de las líneas de autobuses y la creación de una lanzadera desde la Feria hasta el centro además de una línea rural. También el esfuerzo en limpieza implementando desde mayo un servicio anual y no como hasta ahora. La ampliación del servicio viene dada por la encomienda suscrita entre las dos instituciones públicas que abarca tanto el servicio de recogida de residuos como el de limpieza viaria, que cuenta con una dotación económica de 1.419.557,52€.

Este servicio lleva aparejada una ampliación de la plantilla a través de los procesos selectivos llevados a cabo durante los últimos meses. Una vez incorporado el personal, durante los fines de semana de mayo y junio, se han realizado pruebas pilotos que abarcan la totalidad de los puntos de recogida.