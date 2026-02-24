El pleno del Ayuntamiento de Chiclana reclama al Gobierno más agentes de Guardia Civil para el nuevo cuartel que se está construyendo

El Pleno de la Corporación municipal ha aprobado por unanimidad la propuesta sobre el necesario incremento de efectivos de la Guardia Civil len la Compañía de Chiclana. Una propuesta administrativa de la Junta Local de Seguridad, tras su celebración semanas atrás.

En este sentido, el delegado de Policía Local y Protección Civil, José Vera, ha destacado que “se trata de un mandato de la Junta de Seguridad para su traslado al Gobierno de España y en consonancia con lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Chiclana de incrementar el número de efectivos de la Policía Local, tras la incorporación de seis agentes, además de los 20 que están en la Escuela de Formación de Andalucía y los 24 nuevos agentes cuya convocatoria pública sacaremos en los próximos meses”.

“En Chiclana vemos cómo avanzan las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil, con una inversión de 12 millones de euros, y esta actuación debe venir acompañada por el incremento de la plantilla”, ha comentado José Vera, quien ha lamentado el “uso partidista” de PP y Vox sobre ese asunto.

Por otro lado, con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación, salvo los concejales de Vox, ha salido adelante la propuesta de bonificación en la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles presentada por la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de Las Virtudes. “Se trata de una propuesta que refleja la apuesta de este Gobierno por la defensa de un sector primaria como la agricultura”, ha comentado la delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez, quien ha recordado que “esta medida se incluye en el convenio firmado con Las Virtudes semanas atrás”.