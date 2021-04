El PP pedirá investigar las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de elección del nuevo nombre del estadio

El PP de Cádiz propondrá este viernes en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz una proposición donde instará a la creación de una comisión de investigación municipal para determinar qué posibles irregularidades se hubieran cometido en el proceso de cambio de nombre iniciado por el Ayuntamiento de Cádiz del Estadio Ramón de Carranza por, incumplir a juicio del gobierno local, la Ley de Memoria Histórica. Este proceso fue suspendido por el gobierno local por, aseguran, "detectar irregularidades" en el procedimiento de votación aunque anunció que se retomaría en próximas fechas.

A este respecto, el portavoz del PP de Cádiz en el Ayuntamiento, Juan José Ortiz, ha asegurado en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz que el proceso de cambio de nombre del estadio no se puede retomar porque "hay un acuerdo plenario que lo impide hasta que no se apruebe una ordenanza de nomenclátor" que regule este cambio. Ortiz ha recriminado al Gobierno local que "no cumple los acuerdos plenarios" y ha asegurado que "van a legislar contra un acuerdo plenario".

"Es un desacato al Pleno"

Ortiz Galván ha denunciado que el Gobierno local "tiene un mandato para esperar a la realización de la ordenanza de nomenclátor". El portavoz popular ha denunciado que el Gobierno local incumpliría en un "desacato" al mandato del Pleno, "un hecho gravísimo" a su juicio. Para investigar todo lo ocurrido han reclamado una Comisión de Investigación sobre todas las denuncias de incumplimiento de la Ley de protección de datos: "hay demasiadas lagunas, demasiadas inconcreciones y sobre todo demasiada ocultación de datos para que este grupo municipal se quede de manos cruzadas", ha denunciado Ortiz. Para finalizar el portavoz popular ha querido recordar que "cuando yo sea alcalde, cuando el Partido Popular, el estadio se llamará Carranza que es como quieren los cadistas y los gaditanos que se llame".