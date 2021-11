Música 'de cine' para celebrar a la Patrona de la Música en Puerto Real

El próximo 10 de diciembre se celebrará en el Teatro Principal de Puerto Real el concierto de Santa Cecilia a cargo de la Banda de Música ‘Pedro Álvarez Hidalgo’ que dirige Gabriel Vadillo. El concierto, que dará comienzo a las 21:00 horas, estará dedicado íntegramente a la música de John Williams (Floral Park, Nueva York; 8 de febrero de 1932) compositor, director de orquesta, pianista y trombonista estadounidense.

Considerado uno de los compositores más prolíficos de bandas sonoras de la historia del cine, ha compuesto algunas de las más famosas y reconocibles de todos los tiempos como: Harry Potter, Star Wars, Tiburón, Atrápame si puedes, E.T, Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico, La lista de Schindler y Home Alone. El concierto tiene carácter gratuito siendo el acceso por invitaciones que a partir del lunes 29 de noviembre estarán disponibles en taquilla (C/ Amargura, 59) de lunes a viernes, de 9:30 a 11:00 horas.