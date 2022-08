Más de un centenar de bicicleteros se instalarán en los aparcamientos de EMASA

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Empresa Municipal de Aparcamientos y Movilidad, ha adquirido 114 nuevos bicicleteros que serán instalados en los aparcamientos públicos y de abonados de la ciudad. Estos nuevos aparcabicis se convierten en el doble de plazas, ya que en cada uno de ellos se puede estacionar hasta dos bicicletas. Esto supone que en cada parking de EMASA habrá un ratio de diez aparcamientos de bicicleta por cada cien de automóvil. Dentro de la apuesta del Consistorio y la delegación de Movilidad por fomentar el uso del transporte no motorizado, “estas plazas sirven como alternativa para las personas que no quieran dejar sus bicicletas en la calle o que no puedan dejarla en su casa”, según ha argumentado el concejal de Movilidad, Martín Vila.

En concreto, los nuevos elementos se distribuirán por los siguientes aparcamientos: Tribuna (24 plazas), Micaela Aramburu (12 plazas), Campo del Sur (36 plazas), Glorieta Ana Orantes (24 plazas) y Polideportivo Cortadura (18 plazas). Estas nuevas plazas -que han sido dadas a conocer en el Consejo de Administración de EMASA- se unen a las instaladas por la red de carriles bicis que discurren por todo el término municipal. De esta forma, se facilita esta infraestructura para la promoción de la bicicleta “como un medio de transporte para ir al centro de trabajo, de estudio, espacios de ocio, comerciales, entre otros”. “No hay que olvidar, que el fomento de los medios de transporte no motorizados, permiten reducir la contaminación acústica que provoca el vehículo a motor, así como los índices de siniestralidad, mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos”, en palabras de Vila.