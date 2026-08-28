La juventud 'toma' la Plaza de España de Cádiz para hablar de política cara a cara

La juventud quiere volver a mirarse a la cara para hablar de política. Ese es uno de los objetivos de la jornada ‘Democracia con Z’, que este sábado reunirá en la Plaza de España de Cádiz a jóvenes llegados de distintos puntos de Andalucía para reflexionar, participar y debatir sobre democracia y sobre el papel que ocupa la política en sus vidas.

La iniciativa cuenta con la participación del Consejo de la Juventud de España, el Comisionado para la Celebración de los 50 Años de España en Libertad, el Consejo de la Juventud de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz, entre otras entidades. Una jornada que pretende alejarse del formato tradicional y recuperar algo tan sencillo como la conversación cara a cara.

Joel Menacho, comunicador y creador de contenido, será uno de los protagonistas de la jornada y el encargado de conducir buena parte de las actividades. En una entrevista en Onda Cero Cádiz, defendía que los jóvenes no están desinteresados por la política, sino que muchas veces sienten que la clase política utiliza un lenguaje alejado de sus problemas reales.

“Lo que no nos gusta es que nos tomen por tontos”, señalaba Menacho, que reivindica que la juventud quiere hablar de cuestiones que afectan directamente a su día a día, como la vivienda, el empleo o la emancipación.

Una tarde para hablar, participar y debatir

La programación arrancará alrededor de las seis menos cuarto de la tarde, con la bienvenida y una explicación de las reglas de la gincana. A partir de las seis comenzará esta actividad, que se prolongará hasta las ocho y media.

Después llegará uno de los momentos centrales de la jornada: un podcast en directo con Sandra Morales, David Andújar, María Puntalá y otros participantes. Sobre la mesa estarán asuntos como la cultura andaluza, la vivienda y las dificultades de los jóvenes para emanciparse.

La música también tendrá protagonismo. Tras el podcast será el turno de la DJ gaditana Tamara Calavera, que ofrecerá una sesión, antes de que Space Surimi cierre la programación con un concierto en la Plaza de España.

Pero, más allá de la programación, el objetivo es que el público tenga voz. Menacho insiste en que no se trata de acudir simplemente a escuchar a los protagonistas, sino de participar, preguntar, discrepar y expresar opiniones.

“Tenemos que seguir utilizando la herramienta de vernos las caras”

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios de participación política de la llamada Generación Z. Sin embargo, Menacho considera que el debate no puede quedarse únicamente en la pantalla.

“Está muy bien la forma en la que nos comunicamos hoy en día, a través del móvil, pero también tenemos que seguir utilizando las herramientas de vernos las caras, decirnos nuestras opiniones y, a partir de ahí, tirar para adelante”, defendía durante la entrevista.

Una reivindicación especialmente importante en un momento en el que, según explica, muchos jóvenes evitan posicionarse públicamente por miedo a ser etiquetados políticamente.

Y ahí aparece una de las ideas que resume el espíritu de la jornada: hablar y escuchar al que piensa diferente también puede ser una forma de participación democrática.

En una ciudad como Cádiz, donde el acceso a la vivienda, el empleo y la emancipación forman parte de las principales preocupaciones de la juventud, la Plaza de España se convertirá este sábado en un espacio para poner esos problemas sobre la mesa.

Porque, como apunta Menacho, no basta con hacer ‘scroll’ y mirar lo que dicen los demás. La propuesta de ‘Democracia con Z’ pasa por salir de la pantalla, encontrarse y recuperar el debate en la calle.