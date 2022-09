Javier Ruiz Arana: "La gente va a agradecer la transformación de María Auxiliadora"

El alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, se presentará a las primarias de la formación para intentar revalidar un tercer mandato al frente del consistorio roteño. Lo ha confirmado en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, donde ha desgranado las claves del curso político que ahora comienza y que en la Villa de Rota comienza con la aprobación de las cuentas municipales del presente 2022. Será en un pleno que se celebrará este jueves y en el que el alcalde roteño espera se sume con voto positivo los partidos de la oposición. Ruiz Arana defiende que se han atendido la mayoría de las propuestas de la oposición (casi un 80%) y ya cuenta con el voto afirmativo de Izquierda Unida: sobre el posible voto del PP roteño, el alcalde no ha podido confirmar si los aprobarán o se abstendrán pero ha asegurado que en la comisión informativa del pleno "la portavoz de los populares ha agradecido la disposición de negociar las medidas del presupuesto".

Las cuentas municipales presentan una inversión global de casi 17 millones de euros con un marcado carácter social y expansivo en el gasto. En total, los presupuestos que va a presentar el Ayuntamiento de Rota cuentan con 1,7 millones de euros más para gastar con lo que se prevén 49 millones de euros. El Gobierno de Rota planteará ayudas para el emancipamiento juvenil (80.000 euros) y para pagar fianzas para alquileres (15.000 euros), además de un proceso de estabilización de plazas "sin precedentes" en el Ayuntamiento de Rota: en total se estabilizarán 250 puestos en una oferta que se hará pública antes de final de año. El regidor roteño ha resaltado que "hacían falta" estas cuentas municipales.

Onda Cero Cádiz

"Las circunstancias económicas no permiten la gestión directa del agua"

Uno de los temas que marcará el nuevo curso político es la necesidad de renovar la concesión de la prestación del servicio del agua pública en Rota. El alcalde de Rota ya ha descartado que se pueda asumir la gestión directa por parte del ayuntamiento aunque no es lo que desearía hacer. Asegura el regidor roteño que las circunstancias económicas del Ayuntamiento de Rota no permiten la gestión directa ya que hay que hacer una fuerte inversión en obras de mantenimiento en la ciudad que por si mismo no puede realizar el consistorio roteño.

Unas obras que el alcalde ha extendido a la renovación urgente de la distribución del agua en el municipio 'en alta', es decir, la parte competente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. El regidor roteño ha criticado que la Junta de Andalucía haya abandonado el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana sin el compromiso, asegura, adquirido para hacer obras de mejora en la red que impedirían problemas de suministro como los que habitualmente sufren zonas como Paterna o Medina, e inclusive la propia Rota cuando este verano se quedó sin suministro durante varias horas por un problema de bombeo. El alcalde ha instado a la Junta de Andalucía a que cumpla con las inversiones que le corresponden.

El alcalde pide paciencia por las obras de María Auxiliadora "pero merecerá la pena"

El nuevo curso político llega marcado a la ciudad con la reactivación de las obras de transformación de varios puntos de la ciudad que se han tenido que revisar debido a la subida de los precios. Una de las obras más importantes que va a protagonizar el municipio de Rota es la obra de transformación de la avenida María Auxiliadora que quiere 'revolucionar' la principal vía de acceso a la ciudad y un nudo importante de conexión entre los roteños y roteñas. El alcalde garantiza que el proyecto que se va a realizar es un proyecto necesario que va a favorecer el tránsito peatonal y pide paciencia a vecinos y vecinas dadas las molestias de que 'se levante' la principal arteria de Rota. Molestias que muchos vecinos y vecinas achacan a la futura falta de aparcamiento que va a suponer esta obra: el alcalde ha garantizado que habrán alternativas al aparcamiento en la zona.