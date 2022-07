Horas clave en Sanlúcar tras la ruptura interna de Ciudadanos y su salida del pacto de gobierno

Horas clave para el futuro político del gobierno local de Sanlúcar de Barrameda. El partido Ciudadanos rompió a última hora de ayer el pacto de gobierno que mantiene en la localidad con el PSOE, por la disputa interna en la formación naranja derivada de la destitución de la delegada de Urbanismo, Lucía Rodríguez, en la última remodelación del ejecutivo que lidera Víctor Mora y promovida a instancias del portavoz de Ciudadanos, Javier Gómez Porrúa. La estabilidad de la coalición de gobierno se vería mermada ya que perdería la mayoría absoluta, dependiendo del número de concejales de la formación que abandonase el gobierno local, pero la alcaldía a manos del PSOE estaría garantizada aunque gobernaría en minoría.

Desde la formación naranja se insiste en que esta modificación promovida por Javier Gómez Porrúa es "unilateral" ya que la formación habría expulsado al portavoz naranja de la formación, algo que el propio Gómez Porrúa dice desconocer. Fuentes municipales han confirmado a Onda Cero que todavía no han presentado ningún concejal de gobierno su renuncia, por lo que la ruptura ha sido anunciada pero no ha sido efectiva. La tensión en la formación naranja en la localidad es latente desde hace meses: Ciudadanos abrió un expediente de expulsión a Gómez Porrúa por "no querer parar", denuncian desde la formación local, notas de prensa del Gobierno local acusando a la Junta de Andalucía -gobernada entonces por el pacto PP-Ciudadanos- de no invertir en la localidad las inversiones prometidas. El propio concejal acusaba en las redes sociales a Ciudadanos de "querer echarle de la formación por defender inversiones para Sanlúcar de Barrameda".

Nadie ha presentado su renuncia al Gobierno local

La formación local acusaba una creciente división interna debido a la línea política local y la regional, llegando inclusive a 'reprender' a su portavoz de "no parar notas de prensa" acusando a concejales del PP "desoyendo indicaciones del departamento de prensa provincial"

El portavoz de Ciudadanos en el Gobierno local ha acusado a la formación de "no casar con la democracia", de gestionar mal la delegación de Urbanismo, de "actuar con impulsos y pugnas personales". Javier Gómez Porrúa ha anunciado que no dejará el acta de concejal municipal, así que ahora todo está en el aire: Ciudadanos Sanlúcar no ha dejado claro qué concejales van a dejar el gobierno de Sanlúcar de Barrameda, ni se ha pronunciado a nivel provincial.