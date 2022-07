Salazar y Porrúa critican "el giro a la derecha" de IU en la localidad

El primer teniente de alcalde, Javier Porrúa y el segundo, David Salazar, han criticado "el giro a la derecha" que a su juicio Izquierda Unida tiene en su línea política local y el “no por el no de la oposición”. Ambos ediles han rechazado que se echara a la funcionaria de empleo de la formación "ya que al terminar de echar fotos a la portavoz de Izquierda Unida se le pide que abandone la sala porque en el pleno solo se quedan los concejales".

"Las normas son iguales para todos, y si alguien del gobierno -en relación con los miembros de su grupo- no está de acuerdo con las mismas, nadie está obligado a quedarse, la puerta está abierta”, ha sentenciado. También han criticado el no de Izquierda Unida a las cuentas de la empresa de limpieza Emulisan: “Siguen con el no por el no, recordando que no quieren que Sanlúcar avance. Señora Álvarez las cuentas son algo objetivo, que es lo que se vota, aunque usted entiende mejor de subjetividades para manipular".

"IU está más cerca que nunca de la derecha"

Ambos portavoces han criticado que Izquierda Unida vote en el mismo sentido "de la derecha local". "Son incongruencias de la formación", destacan, "sobre todo tras la moción conjunta con el PP en la que han intentado hacer malabarismos". También han denunciado "los votos negativos de la oposición para las modificaciones presupuestarias destinadas para obras, arreglos de calles y de caminos". "Eso hay que dotarlo de dinero", denuncian, "y ahí es donde votan que no".