"Faltan monitores en los comedores para mantener los grupos burbuja en el horario no lectivo"

El Ayuntamiento de Arcos debatirá en Pleno una moción donde demandará a la Junta soluciones urgentes para paliar las deficiencias que se han presentado en el comienzo del curso académico. Deficiencias que se han debatido en el marco del Consejo escolar Municipal de Arcos celebrado esta pasada semana: es un órgano que representa a docentes, no docentes, AMPAs, representantes de los alumnos, de la administración educativa y del Ayuntamiento. Se reclamará la bajada de la ratio en los centros en los que se supera la ratio que la normativa establece.

Un ejemplo es el CEIP Alfonso X El Sabio a la que ha día de hoy no se le ha concedido una segunda unidad de primaria que a día de hoy cuenta con una ratio de 28 alumnos, así como a infantil que se encuentra en las mismas condiciones. “Han pasado dos semanas desde el inicio del curso escolar, y desde el Consejo Municipal Escolar y yo como delegada entiendo que es el tiempo suficiente para que la delegación territorial de Educación haya dado una respuesta a la comunidad educativa”, ha explicado Ana Carrera. Demandarán además monitores suficientes para el aula matinal y el comedor para que se puedan mantener los grupos burbujas que se mantienen en el horario lectivo. “No tiene sentido que el profesorado haya hecho los protocolos de cada clase para que el alumno no tenga contacto con alumnos de otras clases, y a la hora del comedor no hay los suficientes monitores para que ese alumnado siga separado y no tenga contacto con otros alumnos”, ha denunciado Ana Carrera que ha explicado que hay centros educativos que no han podido poner en marcha el comedor escolar por la falta de monitores que la Junta de Andalucía tiene que proporcionar.

También reclamarán cubrir las plazas del transporte escolar para garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias en el interior de los autobuses. Reclamarán además la necesidad de aplicar los mismos criterios de aislamiento a los grupos de alumnos que hayan tenido contacto con un positivo. Carrera confía en que se escuche a la comunidad educativa de Arcos de la Frontera y que derive los recursos necesarios para que podamos que el curso 2020-2021 se desarrolle en las mejores condiciones posibles.

En otro orden de cosas se ha acordado que los dos días no lectivos para el curso serán el 2 de marzo y el 4 de mayo, que alargaría los puentes festivos de esas fechas.