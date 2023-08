David de la Cruz (Adelante) reclama que la vivienda que se construya con el remanente presupuestario sea de alquiler social

Adelante Izquierda Gaditana todavía no tiene decidido el sentido del voto de la modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Cádiz con el que se va a construir vivienda pública. El portavoz de la formación, David de la Cruz, ha criticado en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz que haya un carácter finalista en las transferencias a PROCASA para construir vivienda para la venta. Esto a la formación de izquierdas no le gusta porque considera que hay que dedicar vivienda al alquiler social y no para la gente que pueda comprarla. "Así todo el mundo puede acceder a una vivienda en Cádiz, yo creo que el fin de la vivienda pública debe ser alquiler social", reivindica el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana.

Otro de los puntos que debatirán en el pleno que se celebra este jueves es el "deterioro" que a su juicio sufre el servicio de autobuses público. El grupo municipal de la izquierda en el Ayuntamiento de Cádiz se hace eco de las quejas ciudadanas sobre las frecuencias en el servicio y cuestiona también al Equipo de Gobierno sobre la parálisis de las obras del Teatro del Parque que consideran desde la formación se ha parado con la entrada del nuevo equipo de gobierno local. También preguntarán sobre por qué no se han publicado ya las declaraciones de bienes de los y las concejalas de la Corporación, y los motivos que lo han llevado a no organizar ninguna actividad festiva con motivo del Trofeo.