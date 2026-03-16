Continúan los trabajos en el subsuelo del Cerro de los Mártires en búsqueda del Templo de Hércules

El Ayuntamiento de San Fernando y las Universidades de Cádiz (UCA) y Córdoba (UCO) están trabajando en un ambicioso proyecto científico para tratar de localizar el emplazamiento exacto del legendario Templo de Hércules, considerado por numerosas fuentes históricas como uno de los santuarios más antiguos e influyentes del mundo occidental. Unas exploraciones que podrían dar sus primeras conclusiones en julio de este año, aunque con posibilidad de seguir ampliando los estudios, habida cuenta de la importancia de los hallazgos que podrían obtenerse. Precisamente, en el marco de estas investigaciones, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha visitado los trabajos que se están desarrollando sobre el terreno acompañada por la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, y por el equipo científico responsable del proyecto.

Entre ellos se encuentran Antonio Monterroso Checa, profesor de la Universidad de Córdoba y responsable de la unidad de investigación PATRICIA, especializada en patrimonio y arqueología, y Lázaro Lagóstena, catedrático de la Universidad de Cádiz y experto en teledetección aplicada a la investigación arqueológica. El proyecto reúne a dos equipos técnicos distintos procedentes de ambas universidades, lo que permite que la información obtenida por cada uno de ellos se complemente y contraste mutuamente. Algo que le da mayor relevancia al proyecto ya que, como indican los propios investigadores, es de la primera vez que se ha llevado a cabo en España.

Este trabajo coordinado aporta una mayor solidez científica a las investigaciones y permite obtener resultados más precisos en la localización de posibles estructuras arqueológicas. Los dos sistemas utilizados emiten impulsos sobre la tierra, uno magnéticos y otra eléctrico para poder extraer la información del subsuelo sin necesidad de realizar ningún tipo de intervención. Los trabajos se están desarrollando en distintos enclaves de San Fernando, entre ellos la zona de Camposoto, el islote de Sancti Petri y el Cerro de los Mártires, este último señalado en recientes estudios como una posible ubicación del antiguo santuario.

Además, las investigaciones incluyen una amplia zona de acuartelamiento situada junto a la ermita del Cerro, un espacio de más de cinco hectáreas que ya ha sido objeto de análisis preliminares. Tanto en el islote como en el acuartelamiento ya han concluido los trabajos, aunque no descartan volver sobre el terreno para contrastar datos de manera puntual.