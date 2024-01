El Ayuntamiento de Cádiz pide a la Junta que retire 280 licencias de viviendas de uso turístico

El Ayuntamiento de Cádiz ha pedido a la Junta de Andalucía que curse la baja de 280 viviendas con fines turísticos que existen en la ciudad y que estarían incumpliendo la normativa aprobada por el Gobierno de Cádiz a finales del año 2022. Son doscientas en el casco histórico y 80 en la zona conocida como Extramuros las que incumplirían con la norma, por lo que es la Junta de Andalucía la que les quitará la licencia de operador turístico tras la petición del gobierno gaditano.

Lo ha explicado José Manuel Cossi, delegado de Urbanismo, y Bruno García, alcalde de Cádiz, en el transcurso de la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local. El alcalde de Cádiz ha reiterado su compromiso para luchar contra las viviendas turísticas ilegales. Bruno García cree que es fundamental que convivan el turismo con los vecinos y vecinas y que haya vivienda para el gaditano en el centro de la ciudad. "Lo dije en campaña y lo digo ahora", asevera el regidor de Cádiz.

El Ayuntamiento de Cádiz ha hecho un seguimiento "que no es competencia del propio ayuntamiento": el procedimiento para la constitución de una VFT se basa en una declaración responsable. Al detectarse viviendas que están en contra de la normativa turística, la delegación de Urbanismo emite un informe verificando o no que se cumple la norma: en total hay 280 que no lo hacen, de las cuales 200 son en el centro de la ciudad y 80 en la zona de Extramuros. José Manuel Cossi ha cifrado en más de 400 las viviendas que se han dado de alta en este año 2023.

Estamos aplicando la norma incluso de una manera más intensa

El alcalde de Cádiz reitera que su gobierno defiende las viviendas turísticas estén en convivencia "pero que no sean lesivas con la ciudad de Cádiz así que nosotros cumplimos con la normativa". Bruno García ha criticado las acusaciones de Adelante Izquierda Gaditana sobre una presunta "alfombra roja" a estas viviendas denunciando que durante los últimos meses del gobierno de Adelante Cádiz se concedieron más viviendas que durante el gobierno actual. "Nosotros vamos a estar muy pendientes e incisivos, el dato mata a relato y aunque la oposición lo diga dos mil veces, yo lo repetiré dos mil una veces", asevera Bruno García.