La Asociación de Mandos Intermedios de Turismo y Hostelería reconoce a los bodegueros de Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de reconocimiento por parte de la Asociación Provincial de Mandos Intermedios de Turismo y Hostelería a la Asociación de Bodegas Padre Salado de Chiclana. Un acto que también ha contado con la presencia del presidente de Horeca, Antonio María de Ceballos, los representantes de la Asociación de Bodegas Padre Salado, Manuel Manzano y Sebastián Aragón; el gerente de Mandos Intermedios de Turismo y Hostelería, Manuel Ahumada; y la delegada de Fomento y Turismo, Pepa Vela. En este sentido, desde Asociación Provincial de Mandos Intermedios de Turismo y Hostelería se quiere reconocer la apuesta de los bodegueros por la singularidad y calidad de los vinos de Chiclana, sobre todo, en el marco de la inclusión de Chiclana en la zona de crianza de los vinos de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, así como la labor de producción de vinos propios y la calidad de los mismos, además de su difusión mediática en la imagen turística y gastronómica de Chiclana. Asimismo, José María Román, en representación de la Diputación Provincial, ha reconocido la labor de dicha asociación.

“Agradecer a Manuel Ahumada que siempre está ahí, ya que la Asociación de Mandos Intermedios cuida mucho Chiclana, como sucede ahora con este reconocimiento a las bodegas”, ha expresado José María Román, quien ha destacado que “la Asociación de Bodegas ha conseguido que los caldos de Chiclana, cada vez en mayor variedad, hayan generado un producto local muy interesante”. “Eso es muy interesante, porque ningún destino tiene fuerza si no cuenta con importantes productos de la tierra. Así, a esas mejoras playas, dunas, pinares, centro histórico, museos etcétera… le hemos añadido la butifarra, el chicharrón, el langostino, el pescado de estero, Sor Chiclana y, por supuesto, la amplia variedad de vinos”, ha comentado. Asimismo, el regidor chiclanero ha indicado que “estamos en agosto, pero luego vendrán septiembre, octubre, noviembre y lo importante es que el verano cada vez se alargue más”. “Para eso estamos trabajando para tener más vuelos de Europa y más profesionales, por lo que es importante, y se lo he trasladado a Antonio María de Ceballos y hace unos días al presidente de la Junta, es fundamental la formación, porque no podemos olvidar que el primer embajador es el camarero o el recepcionista”, ha aclarado José María Román, quien ha puesto como ejemplo de profesionalidad a Juan Román, trabajador durante años del hotel escuela Fuentemar, “una persona exquisita en el trato, en saber hacer su oficio, con palabras medidas y un mejor servicio”.

Por su parte, Antonio de María Ceballos ha resaltado que “la actividad de los bodegueros siempre ha sido callada y, sin embargo, nos han hecho la vida mejor y han llevado consigo que hoy el turismo sea una realidad, porque el apartado gastronómico de un destino turístico es fundamental”. “Lo primero es comer y beber bien y, a partir de ahí, se puede visitar con más ganas un lugar”, ha comentado el presidente de Horeca, quien ha añadido que “desde el primer momento he apoyado la propuesta planteada por Manuel Ahumada de reconocer a las bodegas de Chiclana, porque siempre han estado fuera del Marco de Jerez, pero siempre han sido del Marco, ya que la producción estaba aquí”. Asimismo, Antonio María de Ceballos ha resaltado “la potencia que supone turísticamente hablando Chiclana en la provincia de Cádiz, alojando una cuarta parte del número de camas hoteleras”. “Además, ha subido diez puntos porcentuales en el mes de julio, por lo que quedan muchas páginas de gloria por escribir”, ha incidido.