Aprobado definitivamente el presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz con más de 175 millones de euros

El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado hoy un Pleno extraordinario para la desestimación de la única alegación presentada en el plazo abierto tras la aprobación inicial del Presupuesto de 2022 y, en consecuencia, proceder a su aprobación definitiva. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del Equipo de Gobierno de Adelante Cádiz y del PSOE, el voto en contra del Grupo Popular y la abstención de Ciudadanos, mientras que el edil no adscrito, Domingo Villero, ha excusado su asistencia a la sesión plenaria. En primer lugar, el concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, ha hecho referencia a la alegación presentada por el sindicato Autonomía Obrera, que el Equipo de Gobierno puede entender justa desde el punto de vista sindical por lo que plantean una defensa de los trabajadores y trabajadoras municipales, pero que no son causa de impugnación del presupuesto. De hecho, tal y como ha explicado, la desestimación viene avalada por los informes técnicos elaborados por las áreas de Personal, de Transparencia, la Secretaría General y la Intervención Municipal.

Ha recordado que el presupuesto asciende a 175.601.389,11 euros, lo que supone un incremento de 11,1 millones de euros respecto al presupuesto anterior, que era el de 2020 prorrogado. Su aprobación permite, según ha argumentado, pasar de un presupuesto de contingencia a un presupuesto expansivo y de compromiso que apuesta por el empleo, por los servicios sociales y la vivienda, sin olvidarse de “proyectos de ciudad que Cádiz lleva tiempo soñando”. Se trata, por tanto, “del mejor presupuesto posible para Cádiz en este momento”. Entre otras cuestiones, ha hecho referencia a las inversiones que permitirá llevar a cabo para proyectos cofinanciados con fondos europeos Edusi o Next Generation, como el Museo del Carnaval, el Teatro del Parque, el Baluarte del Orejón, la peatonalización de la plaza de España, actuaciones en instalaciones deportivas, en parques infantiles, en la escuela pública, en vivienda social, la dinamización del área de Loreto – Puntales- La Paz, incluyendo la reurbanización de Bajeles, así como el proyecto de los antiguos depósitos de tabaco, entre otros.

En sus intervenciones, Páez ha destacado también que se trata de un presupuesto que incorpora todas las aportaciones realizadas por la oposición, si bien el Grupo Socialista ha sido el único que ha decidido hacer aportaciones, concretamente para incrementar partidas destinadas a participación ciudadana, entidades deportivas, comercio y jóvenes y vivienda. El resto de grupos no presentó propuestas en la fase de borrador, y tampoco lo ha hecho en el periodo abierto para presentar alegaciones tras la aprobación inicial del presupuesto en el Pleno del pasado mes de marzo. Por su parte, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Lucrecia Valverde, ha considerado que se trata de unos presupuestos “malos porque no se adaptan a las necesidades de Cádiz”. Entre otras cuestiones, ha manifestado que los presupuestos “no son puntuales, ni participativos” o que son “continuistas”. En su opinión, la alegación presentada contra ellos indica que denota “nula participación” en el proceso de elaboración, si bien reconoce que dicha reclamación “no es atendible” a tenor de los informes técnicos que avalan la legalidad del presupuesto municipal.

El portavoz del PSOE, Óscar Torres, ha justificado el voto favorable de su grupo a unas cuentas actualizadas, que deben ser “de la recuperación y sentar las bases para muchos proyectos de cara al futuro inmediato de la ciudad”. Igual que sostuvo en el Pleno de marzo, el PSOE quiere estar “en la solución y no en los problemas”, dispuestos a “construir, ser útiles y aportar soluciones” para que la ciudad mejore. Su apoyo al presupuesto es, según ha dicho, un ejercicio de “responsabilidad, lealtad institucional y de coherencia”. Torres ha echado en falta un “ataque de responsabilidad” del resto de la oposición, que se hubiera traducido en la presentación de alegaciones si no están de acuerdo con las cuentas municipales, aunque han preferido quedarse “en la descalificación, en el no por el no y en el cuanto peor, mejor”. Por parte del Grupo Popular, el concejal José Manuel Cossi ha intervenido para justificar el voto en contra de su grupo por considerar que se trata de un presupuesto “mal para Cádiz y que engaña a los gaditanos” en tanto que es “un corta y pega del presupuesto de 2020, que era de contingencia” y que”no mejora para nada los problemas de los gaditanos”. Entre otras cuestiones, ha reprochado al Equipo de Gobierno que utilice “la deuda heredada del PP para justificar su inacción”, al tiempo que ha criticado su “modelo de movilidad equivocado”.