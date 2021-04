Ana Mestre: "No voy a poner al PP en ninguna tesitura: tengo que mucho por hacer por Cádiz"

Ana Mestre dejará de ser la máxima dirigente del Partido Popular en Cádiz el próximo 23 de mayo. Será cuando el jerezano Bruno García suceda a Mestre en el cargo de presidente de los populares en la provincia en un Congreso Extraordinario que se celebrará tras acordar las direcciones nacional y regional la renovación de la estructura orgánica en varias provincias andaluzas.

La también delegada territorial de la Junta de Andalucía no podrá repetir por aplicársele la directriz donde no permite ostentar cargos orgánicos y políticos: una causa de incompatibilidad por la que Ana Mestre "no pondrá trabas a su partido". Así lo ha expresado en Más de Uno Bahía de Cádiz donde ha deseado suerte a su sucesor y ha reafirmado que "le tendrá de su lado".

El congreso se convocará el próximo 19 de abril

Mestre ha reafirmado su compromiso siendo la máxima responsable de la Junta de Andalucía en Cádiz: "tengo mucho que hacer por Cádiz", ha reafirmado recalcando que Bruno García tendrá "todo su apoyo" en su cargo.

Un segundo plan para "reactivar Cádiz"

La responsable autonómica también ha presentado en Más de Uno Bahía de Cádiz el segundo paquete de reactivación económica de Andalucía. En este plan de medidas se han activado 372,2 millones con el objetivo primordial de que lleguen a sus beneficiarios cuanto antes, para el mantenimiento del empleo (270 millones); la articulación de una ayuda asistencial complementaria (75 millones) para los trabajadores de los ERTE y las personas con contratos fijos discontinuos con bajas prestaciones (en Cádiz son más de 16.200 las empresas que han tenido ERTE de fuerza mayor o por causas ETOP (Expedientes de Regulación de Empleo) por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) desde la declaración del estado de alarma, en su pico más alto; y la puesta en marcha de ayudas lineales a guías turísticos y alojamientos rurales (27 millones).

Ana Mestre ha destacado que “no es solo primordial la aprobación de este plan de reactivación, además es fundamental ser diligente con el cumplimiento de la aprobación de las diferentes líneas de ayudas que podrán ser solicitadas en los próximos días”. La máxima representante del Gobierno andaluz en la provincia ha señalado que “hay una excepción digna de resaltar: la línea de ayudas asistencial por valor de 75 millones de euros para las personas en ERTE o fijas discontinuas, con contratos temporales con bajas prestaciones. Estas ayudas se otorgarán de oficio, sin tener que solicitarlas. De esta manera se facilitan mucho los trámites, con lo que evidentemente se elimina una traba más, siendo un ejercicio de transparencia, apoyo y mejor acceso a estas ayudas por parte del Gobierno de Juanma Moreno”.