Adelante Andalucía presenta la ex senadora Pilar González como cabeza de lista al Congreso para el 23J seguido de Teresa Rodríguez y Kichi

La ex senadora Pilar García será la cabeza de lista de la única candidatura que presentará Adelante Andalucía a las elecciones del próximo 23 de julio, acompañada de los dos pesos pesados de la formación a nivel andaluz: el ex alcalde de Cádiz José María González y la portavoz nacional de la formación, Teresa Rodríguez. La lista ha sido presentada en un acto público en la capital donde se han reivindicado como "la voz andaluza" para tomar decisiones sobre "el reparto de poder y el reparto de la riqueza". "Estamos aquí porque estamos convencidos de la necesidad de una voz andaluza en el Congreso de los diputados. Sin voz no existimos y hace demasiado tiempo que no se escucha una voz andaluza en el Congreso de los diputados”, dice la candidata que recuerda que diez de los quince pueblos más pobres del país están en Andalucía.

"Sin voz en el Congreso, no se hablan de las seis ciudades con menor esperanza de vida, que son andaluzas; sin una voz andaluza, no se hablan de los doce municipios con mayor tasa de paro del conjunto del Estado; sin una voz andaluza, no se hablan de que uno de cada tres andaluces está en riesgo de exclusión y que tenemos la tasa de pobreza más alta de Europa, aquí en Andalucía. Sin un partido andaluz que hable de las cosas de Andalucía, no existe, no es visible, no cuenta a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana”, dice Pilar González. Entre las líneas de la formación recalca la necesidad de poner sobre la mesa una reindustrialización sostenible, agricultura ecológica, o trenes: "Tenemos el mayor número de ciudades de más de 80.000 habitantes sin tren del conjunto del Estado", recuerda González. Es por ello que, “hemos hecho una lista de las mejores que se presentan”, ha asegurado González.

La lista de la formación de izquierdas está compuesta además de por Teresa Rodríguez y José María González, por Rosario Casas; Rubén Castillo, profesor de la educación pública del Campo de Gibraltar, Cristina Hernández, militante de Adelante Andalucía Sevilla, José Camacho, activista cultural del ceceo, la activista feminista Pamela Palenciano y Antonio Manuel, un activista cultural en Andalucía, profesor, escritor y compositor.