Acciona será propuesta como adjudicataria del contrato de limpieza de Cádiz

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Cádiz propondrá la adjudicación del contrato de limpieza de la ciudad a la empresa Acciona tras excluir la oferta presentada por Cointer para prestar el servicio. Esta propuesta deberá presentarse en el Pleno del próximo mes y ha sido aprobada por todos los miembros de la mesa de contratación municipal a excepción del PP que se ha abstenido. Una propuesta que se ha realizado tras analizar los informes técnicos que han terminado determinando excluir a Cointer de la oferta, varios meses después de adjudicarle el servicio, por no cumplri, aseguran desde el Ayuntamiento de Cádz, con las condiciones que requiere el servicio. Un trabajo que es meramente técnico, como asegura la delegada de Medio Ambiente, Rocío Sáez, que ha querido dejar claro que los técnicos son los que valoran las ofertas en este proceso "puramente neutral".

"Desde lo político no debemos intervenir ni, evidentemente, tenemos preferencia por ninguna empresa, no hay más”, ha manifestado Sáez que ha destacado la labor municipal en este proceso público: “Lo único que hemos hecho ha sido estar muy encima y celebrar reuniones para, sin entrar en valoraciones, acelerar el trabajo técnico en lo posible. También dejamos claro a todas las delegaciones implicadas que queríamos que el informe para esta mesa se trabajara con el máximo rigor más que con prisas. Y ahora les felicitamos por su trabajo, porque visto el resultado de la mesa de contratación, han trabajo muy bien”. Sáez también ha expuesto que le ha sorprendido que “se haya llegado a decir que nos planteábamos anular el proceso, porque eso no nos competía. El tribunal de Diputación no resolvió volver al inicio, sino que debíamos retrotaernos a este paso, solicitar nueva documentación a la empresa adjudicataria para justificar su oferta y resolver, y así lo han hecho los técnicos. Tras leer el informe, comprendemos que la oferta estaba al límite y que con nuevos datos esto podía pasar, que finalmente, aún siendo la mejor técnicamente no resultase viable”.

"La Diputación ha tardado cinco veces más de lo normal en resolver los recursos de la adjudicación"

Es por ello que la edil resalta el trabajo de los técnicos. “Lo importante es que los técnicos lo han detectado, porque en ningún caso una empresa puede ofertar poniendo en peligro aspectos del convenio colectivo, las condiciones laborales siempre deben prevalecer. Y en lo que respecta al servicio, en cualquiera de las ofertas está evidentemente garantizado y en condiciones de avance para la ciudad”, ha añadido. “Desde el Equipo de Gobierno entendemos perfectamente la inquietud e incertidumbre que se ha suscitado entorno a este asunto, al igual que todo el mundo entenderá que nosotros somos los primeros que estamos deseando que el nuevo contrato entre en vigor cuanto antes, porque es bueno para la Cádiz, ya que tendremos más jornadas de trabajo, renovación de la maquinaria, de contenedores y papeleras o mejoras en la recogida selectiva. En definitiva, el servicio de limpieza y basuras avanza y Cádiz lo necesita ya”. En este sentido, el Gobierno local lamenta los retrasos que se han generando, entre otras cosas, por la plantilla, con cuyos representantes se ha reunido Rocío Sáez en varias ocasiones, “comprendiendo su preocupación y dándole toda la información que podía”.