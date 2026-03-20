Ecologistas propone una ruta de senderismo por caminos públicos y vías pecuarias de Prado del Rey y El Bosque

Con motivo de la celebración del 6º Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos, Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz y la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo han organizado una ruta reivindicativa por los términos municipales de Prado del Rey y El Bosque, en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema. En el paisaje se alternan olivares tradicionales centenarios con dehesas de encinas y quejigos de uso ganadero, con unas vistas magníficas de las sierras occidentales del parque natural: Margarita, Labradillo, El Pinar, Albarracín y La Silla.

Hay que destacar que los ayuntamientos de Prado del Rey y de El Bosque no tienen confeccionado ni aprobado sus inventarios de caminos públicos, que es una obligación legal, lo que permite frecuentes cortes y usurpaciones. La Consejería de Sostenibilidad tampoco garantiza la integridad y el uso público de las vías pecuarias de la Sierra de Cádiz. Por el Parque Natural Sierra de Grazalema discurren un total de 115 vías pecuarias, de las que sólo están deslindadas 31, la mayoría en tramos parciales, estando la mayor parte de este viario público imposibilitado al tránsito de ganado y personas debido al corte por alambradas o cancelas en las fincas por las que pasan, incluso en los tramos deslindados.

La ruta comenzará a las 10:00 h desde la plaza de la Constitución (Junto al Ayto de Prado del Rey), para tomar el camino del Molinillo, colada de Villamartín, camino de Las Palomas, camino del Espino, cordel de Zahara para volver por el Llano de Las Vegas hacia la población de Prado del Rey.