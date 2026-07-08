El arzobispo de Rabat, natural de Vélez-Rubio, se aparta del cargo por presuntos abusos

El cardenal arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López, natural de Vélez-Rubio, ha decidido dar un paso al lado tras las acusaciones de varias mujeres adultas por "presuntos comportamientos inadecuados", aunque el propio cardenal ha negado los hechos.

“Por el momento me remito al comunicado: yo no he cometido ni violencia, ni agresión, ni acoso sexual”, ha declarado López a Europa Press.

En un comunicado difundido por la Archidiócesis de Rabat, el prelado reconoce que atraviesa un “acontecimiento difícil” a raíz de estas acusaciones y explica que la Iglesia ha abierto una investigación preliminar que ya está en manos de las instancias romanas, con las que afirma estar colaborando.

López añade que, mientras dure la investigación, se apartará de sus funciones para no obstaculizar el proceso y no presidirá celebraciones públicas ni participará en actividades pastorales.