Los vinos almerienses conquistan Barcelona Wine Week

La Diputación Provincial exhibe la excelencia vitivinícola de ‘Sabores Almería’ en uno de los foros profesionales más importantes de Europa y donde acude público experto de todos los rincones del mundo: Barcelona Wine Week. Cuatro bodegas de la marca gourmet de la provincia muestran sus vinos en la Fira de Barcelona, Montjuïc, en un espacio propio hasta este miércoles, 4 de febrero.

‘Sabores Almería’ se ha estrenado por primera vez en su historia en esta gran cita y lo ha hecho con cuatro bodegas que representan a la perfección la calidad de la producción vinícola almeriense: Cristina Calvache, Bodega Palomillo, Bodega Sierra Almagrera y Cepa Bosquet. Las cuatro empresas tienen la oportunidad de dar a conocer su producción, así como la posibilidad de mantener reuniones de trabajo con el público de este evento, eminentemente profesional del sector de la hostelería y la distribución alimentaria.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez ha afirmado que “estamos en uno de los eventos vitivinícolas más importantes del mundo donde nuestras bodegas se están codeando con los vinos más aclamados. Venimos con mucha ilusión a abrir las puertas de nuevos mercados y canales de distribución”.

Asimismo, el diputado ha señalado que la presencia de ‘Sabores Almería’ en esta feria responde “a las necesidades que nos han planteado los propios empresarios de la marca que nos han hecho llegar su interés en participar en foros sectoriales como este dedicado al vino. En ‘Sabores Almería’ cada vez contamos con más bodegas y todas tienen un producto de enorme calidad que se adapta a todos los perfiles de consumidor. Confiamos en que las reuniones de trabajo que se están realizando se traduzcan en oportunidades de negocio que nos permitan crecer”.

Por otro lado, Sánchez ha puesto de relieve otro de los objetivos clave con la presencia de la marca gourmet de la provincia en este foro y que, como ha apuntado, “residen en difundir entre los profesionales más destacados del sector que Almería tiene vinos de máxima calidad, que contamos con más de mil hectáreas de viñedo, con espectaculares tintos, rosados y blancos y con hasta cinco Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). Todo ello confirma la personalidad de los viñedos almerienses con una altitud y características propias que le aportan originalidad y autenticidad”.

Por último, Carlos Sánchez ha subrayado el “excelente momento” por el que atraviesa el proyecto de ‘Sabores Almería’ gracias a su consolidación y crecimiento internacional, con cerca de cincuenta empresas exportando sus productos a otros países, la buena marcha del Espacio Gourmet en el Paseo de Almería, número 34, la tienda online, la creación del club de fidelización de ‘Sabores Almería’ y el prometedor inicio del año con la presencia en importantes foros de resonancia internacional como el ya concluido ‘Madrid Fusión’, en Madrid; H&T en Málaga; la asistencia a Fruit Logística, en Berlín, o ésta Barcelona Wine Week.

Vinos almerienses del mediterráneo

El pasado lunes los vinos de las empresas de ‘Sabores Almería’ que han viajado a Barcelona protagonizaron una cata de la mano del sumiller José Moreno. Se celebró en uno de los escenarios principales de la feria y los asistentes tuvieron la oportunidad de probar hasta ocho vinos distintos, dos de cada bodega.

Los vinos que presentó José Moreno fueron los siguientes: de Sierra Almagrera, Antas Rosado 2025 y Caballo Español Plata 2021; de Cristina Calvache, Cristina Calvache Jaén Blanca 2024 y Viñas Altas 2023 (Tempranillo 100%); de Bodega Palomillo, Está por venir Barrica 2024 y Palomillo 223 y, de Cepa Bosquet los protagonistas fueron Cepa Bosquet Viognier 2024 (con 7 meses de crianza en barrica nueva de roble francés) y Cepa Bisquet Petit Verdot 2020 (24 meses de crianza en barrica nueva de roble francés y americano)