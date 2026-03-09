Un trabajador hospitalizado tras caer desde el techo de una nave industrial en el polígono La Cepa

Un trabajador ha sido evacuado este lunes al Hospital Universitario Torrecárdenas después de sufrir una caída desde varios metros de altura en una nave situada en el polígono La Cepa, en Huércal de Almería.

Fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han indicado que el aviso se recibió sobre las 8:25 horas. En la llamada se alertaba de un trabajador accidentado mientras realizaba labores de reforma en una nave ubicada en la calle Estrella Polar, lo que motivó la movilización de efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y de los servicios sanitarios.

Según los testigos, el hombre cayó sobre unas cajas tras precipitarse desde el techo del edificio. Los equipos médicos lo atendieron en el lugar del suceso antes de trasladarlo al hospital de referencia de la capital, donde ingresó en estado estable. También se ha informado del accidente a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía.

Este suceso se produce después de que en el último mes otros dos trabajadores fallecieran tras sufrir caídas desde gran altura en naves industriales situadas en el polígono La Juaida, en el término municipal de Viator, el último de ellos el pasado viernes.