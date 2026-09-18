AGRICULTURA

Recomiendan documentar los daños antes y después de arrancar un cultivo afectado por plagas o virosis

Asaja Almería aconseja realizar fotografías georreferenciadas y elaborar un informe de daños cuando sea necesario retirar una plantación afectada

ondacero.es | Onda Cero Almería

Almeria |

Recomiendan documentar los daños antes y después de arrancar un cultivo afectado por plagas o virosis
Recomiendan documentar los daños antes y después de arrancar un cultivo afectado por plagas o virosis | ejido
La patronal Asaja Almería recomienda a los agricultores extremar la vigilancia de los cultivos ante la presencia de plagas y virosis y, especialmente, documentar correctamente los daños en aquellos casos en los que la incidencia pueda obligar a arrancar la plantación. A juicio de Asaja, los problemas derivados de araña roja, trips, parvispinus, pulgón u otras plagas pueden afectar al desarrollo de los cultivos y, en determinadas situaciones, hacer necesario tomar decisiones sobre su continuidad. Ante estos casos, es importante que el agricultor deje constancia del estado de la plantación y de los daños observados.

ASAJA Almería aconseja realizar fotografías georreferenciadas de la parcela en dos momentos: Antes de proceder al arranque del cultivo, mostrando los daños y el estado de la plantación y una vez realizado el arranque, dejando constancia de la situación posterior de la parcela. Esta documentación gráfica resulta de utilidad para elaborar un informe de daños, por lo que la organización agraria recomienda conservar las imágenes y el resto de información relacionada con la incidencia. El informe debe recoger de forma adecuada la situación de la explotación y los daños ocasionados, por lo que es importante recopilar la información desde el primer momento y antes de retirar la plantación.

La patronal agrícola almeriense recuerda asimismo la importancia de mantener una vigilancia constante de las plantaciones, especialmente durante estas primeras semanas de campaña, y de aplicar correctamente las estrategias de control integrado de plagas. La detección temprana de cualquier incidencia y un adecuado seguimiento de las plantaciones son fundamentales para poder actuar de forma rápida y adaptar el manejo del cultivo a las circunstancias de cada parcela

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