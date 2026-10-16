El Punto Limpio de Pulpí ofrece un servicio gratuito de reciclaje de lunes a sábado

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, han visitado este viernes el Punto Limpio del polígono industrial para conocer el funcionamiento de las instalaciones y los nuevos equipos destinados a la recogida y clasificación de residuos.

Este servicio, dirigido a los más de 12.000 habitantes de Pulpí, permite depositar gratuitamente residuos que no pueden arrojarse a los contenedores convencionales. Entre las nuevas dotaciones figuran una báscula para vehículos, un contenedor de gran volumen y recipientes específicos para papel, cartón y envases, además de zonas seguras para materiales como baterías y botes de pintura.

La infraestructura forma parte de la red de 13 puntos limpios coordinada por la Diputación de Almería, el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos Almanzora-Levante-Vélez y los ayuntamientos. Durante la visita, ambos responsables han destacado la importancia de la colaboración ciudadana para fomentar el reciclaje y mantener el municipio en buenas condiciones.

Horario y residuos admitidos

El Punto Limpio de Pulpí abre de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

Los vecinos y las empresas pueden depositar muebles, sofás, colchones, restos de poda, electrodomésticos, equipos informáticos, chatarra, metales, vidrio, papel, cartón, envases y escombros procedentes de pequeñas obras particulares. También admite residuos especiales como pilas, baterías, fluorescentes y restos de pintura doméstica.