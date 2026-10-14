Precintan la nueva escalera de la plaza del Educador tras varias caídas de peatones

La remodelación del Paseo de Almería vuelve a situar en el centro de la polémica a la plaza del Educador, uno de los puntos que más dificultades está generando dentro del proyecto de renovación urbana impulsado por el Ayuntamiento. En esta ocasión, las críticas se dirigen a la nueva escalera construida para conectar el espacio con la calle Gómez Ulla, junto al antiguo edificio de Correos, cuyo diseño ha suscitado quejas por las dificultades para distinguir los peldaños al transitar por ella.

Durante las escasas horas en las que la escalera ha permanecido abierta al público, se han producido varias caídas, pese a que los trabajos del entorno todavía no han terminado por completo. Varios usuarios han advertido en redes sociales de la escasa visibilidad de los escalones, especialmente durante el descenso. Tras estos incidentes, la Policía Local ha actuado para precintar el acceso y colocar de nuevo las vallas de protección alrededor de la zona.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Sacramento Sánchez, ha señalado que no tiene constancia de estos incidentes y ha afirmado que «no le consta» que se haya presentado ninguna denuncia oficial. La concejal ha atribuido los percances a posibles despistes o al desconocimiento del nuevo diseño por parte de los peatones, al tiempo que ha expresado su deseo de que las caídas no hayan provocado lesiones de gravedad.

Sánchez también ha recordado que, aunque la mayor parte del Paseo de Almería ha quedado «niquelado», todavía se están realizando algunos ajustes y permanecen operarios trabajando en el entorno. La plaza del Educador es uno de los puntos que más retrasos ha acumulado durante la remodelación integral, por lo que la portavoz ha insistido en la importancia de extremar las precauciones al caminar por las zonas en las que las obras siguen en marcha.

Incertidumbre sobre la escultura del Educador: El futuro de la conocida escultura dedicada a los maestros continúa sin resolverse. El Ayuntamiento todavía no ha determinado si la pieza regresará a su ubicación original o si se instalará en otro emplazamiento. La decisión se comunicará más adelante, mientras que desde el Consistorio se asegura que la escultura permanece custodiada y en condiciones adecuadas.

El PSOE critica la actuación municipal: La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha visitado la zona para comprobar el estado de las obras y ha criticado duramente la situación. A su juicio, «es el colmo de la incompetencia que una plaza que acaba de abrirse al público tenga que ser precintada por la Policía Local porque la gente se está cayendo». La edil socialista ha añadido que, después de meses de trabajos, molestias para los vecinos y una importante inversión de dinero público, el Ayuntamiento debería garantizar que el espacio sea seguro para los ciudadanos.

Herrera considera que lo ocurrido reviste especial gravedad porque afecta directamente a la integridad de los peatones y no se limita a una cuestión estética. También ha cuestionado el resultado de la remodelación, al entender que «el nuevo diseño ha eliminado todo el encanto de la antigua plaza, transformando un rincón emblemático del Paseo en una simple zona de paso y haciendo desaparecer, además, el homenaje a los maestros que representaba la estatua del Educador».

La representante socialista también ha puesto en duda que se evaluaran adecuadamente los riesgos antes de abrir la escalera al público. «¿De nuevo, nadie en el Ayuntamiento se dio cuenta de que esos escalones apenas se distinguen del resto del pavimento? ¿Nadie comprobó si existía riesgo de caídas antes de permitir el paso de los peatones? ¿Para qué sirven los controles de las obras?», se ha preguntado.

Por último, Herrera ha señalado que este incidente constituye, en su opinión, otro ejemplo de la gestión municipal de las obras públicas bajo el Gobierno del Partido Popular. La portavoz ha lamentado que «sea la última muestra de una forma de gestionar las obras públicas que se ha convertido en una constante del Gobierno municipal del Partido Popular: primero hacen las cosas, después descubren los problemas y finalmente tienen que buscar soluciones a toda prisa, casi siempre con nuevos gastos para los almerienses».