La Policía Local interviene 230 plantas de marihuana en una vivienda de Los Almendros

La Policía Local de Almería ha intervenido 230 plantas de marihuana en una vivienda del barrio de Los Almendros. La plantación fue descubierta de manera casual, cuando los agentes acudieron al inmueble para realizar una comprobación relacionada con el padrón municipal.

Los hechos ocurrieron el martes por la mañana en una vivienda de la calle Rocío. Los policías encontraron la puerta entreabierta y, al llamar, pudieron acceder al interior, donde descubrieron una estancia acondicionada para el cultivo de cannabis, con numerosas plantas en avanzado estado de crecimiento.

El inmueble contaba además con distintos equipos destinados a mantener la plantación, entre ellos sistemas de iluminación, ventilación y aire acondicionado. En la vivienda se encontraba un hombre de 44 años, que aseguró a los agentes no tener relación con el cultivo.

Mientras los policías permanecían en el lugar, varias personas accedieron por la parte trasera de la vivienda y comenzaron a retirar plantas. La llegada de un agente de refuerzo provocó que huyeran, dejando varias bolsas con marihuana junto a una caseta prefabricada situada detrás del inmueble.

Los agentes observaron desde una ventana de esa caseta materiales empleados para pesar la droga y otros elementos relacionados con su cultivo y distribución. El propietario de la instalación negó que hubiera nada en su interior y reclamó una orden judicial para acceder a ella.

Finalmente, la Policía comprobó que la vivienda estaba dividida en diferentes zonas destinadas al cultivo y se incautó de las 230 plantas, doce lámparas LED, un extractor, tres ventiladores y un compresor de aire acondicionado.