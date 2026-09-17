La Policía Local de El Ejido refuerza su labor preventiva, educativa y de acompañamiento a través del Agente Tutor

El Ayuntamiento y la Policía Local de El Ejido refuerzan su compromiso con la prevención, la protección y el acompañamiento de menores, jóvenes y sus familias a través de la figura del Agente Tutor, un miembro del cuerpo policial especializado en desarrollar una labor cercana y preventiva, especialmente dirigida a los institutos y sus entornos.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, el Intendente Jefe, Marco Muñoz, el concejal de Educación, Javier Rodríguez, y el agente Manuel Delgado, han presentado el programa Agente Tutor de la FEMP. Ibáñez ha recordado que para el Gobierno Municipal “es una prioridad reforzar la seguridad y la prevención en el municipio, y en este empeño seguimos dotando a nuestra Policía Local de más herramientas, más recursos, más medios, y más formación”.

En este sentido, ha apuntado que este programa va a servir para que “la seguridad empiece mucho antes: en la prevención, en la educación, en la detección temprana y en la capacidad de actuar antes de que determinadas situaciones se agraven”.

Desde el Ayuntamiento, tal y como ha recordado la alcaldesa, se trabaja en otras acciones en materia de seguridad como en el control de la seguridad vial en 13 centros educativos en todos los núcleos, charlas sobre prevención de drogas, redes sociales y ciberacoso o programas de prevención de absentismo escolar.

Con el Agente Tutor “damos un paso más en materia de seguridad, una figura que puede trabajar con los alumnos, pero también servir de apoyo al profesorado y mantener una relación directa con las familias”.

El concejal, Javier Rodríguez, ha puntualizado que la iniciativa se articula sobre tres premisas: prevención, mediación y coordinación. “El objetivo es prevenir situaciones de riesgo en los ocho institutos y sus entornos, fomentar una convivencia positiva y reforzar la confianza entre la ciudadanía y la Policía Local. Desde Educación y Policía Local mantendremos reuniones periódicas de seguimiento para valorar los resultados de las actuaciones, detectar posibles necesidades y, en su caso, implementar nuevas medidas para mejorar la convivencia en los institutos”.

Además, va a configurarse como un canal seguro para los adolescentes.

Por su parte, el Intendente Jefe, Marco Muñoz, ha incidido que “el Agente Tutor es la figura de enlace entre los institutos y la Policía Local. Es un agente de la autoridad, pero con formación específica en mediación y menores, es la persona de referencia que trabajará en prevención en materia de absentismo, acoso, uso inadecuado de redes sociales y casos de violencia”.

Dentro del ámbito educativo, una de sus principales funciones es mantener un contacto permanente con los centros educativos y participar en charlas y talleres relacionados con cuestiones de especial interés para niños y jóvenes, como la seguridad, el uso responsable de internet, la educación vial, el acoso escolar o los problemas derivados del uso de las nuevas tecnologías.

El programa contempla también una importante labor de apoyo a familias y menores, ofreciendo escucha, orientación y asesoramiento ante situaciones de riesgo o conflicto. En este sentido, el Agente Tutor contribuye a detectar posibles problemas y a canalizar cada situación hacia los recursos y servicios que puedan ofrecer una respuesta adecuada.

Otra de sus funciones es la prevención y mediación, actuando como enlace entre la Policía Local, los centros educativos, los servicios sociales y otras instituciones. Esta coordinación permite abordar de manera conjunta aquellas situaciones que puedan afectar a la convivencia o generar riesgos para los menores y jóvenes.

La vigilancia y protección constituye igualmente una parte esencial de su trabajo, con especial atención a los espacios públicos, los entornos escolares y las actividades de ocio y tiempo libre, con el objetivo de velar por la seguridad de los menores. Ibáñez subraya que “se trata de una apuesta por una Policía Local más cercana, preventiva y accesible, que no solo vigila, sino que también acompaña, escucha y guía, trabajando junto a familias, centros educativos e instituciones para avanzar hacia un municipio más seguro y responsable”.