Otoño y Sal vuelve a agotar las entradas de su jornada principal en Rodalquilar

La tercera edición del festival Otoño y Sal, que tendrá lugar entre el 9 y el 11 de octubre en Níjar, ha vuelto a quedarse sin entradas para su jornada principal, la del sábado, varias semanas antes de su celebración. Es el tercer año consecutivo en el que el evento consigue completar el aforo de esta cita central.

La programación se abrirá el viernes con un concierto gratuito de La Mare en la Plaza del Mercado de Níjar y continuará durante el fin de semana en Rodalquilar, donde se concentrarán buena parte de las actividades del festival.

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Níjar y Crash Music, con el respaldo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Almería, además del apoyo de distintas empresas y marcas colaboradoras.

Durante la presentación del festival, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha defendido la importancia de mantener una programación cultural y deportiva durante todo el año para reforzar el atractivo turístico del municipio y reducir la dependencia de la temporada estival.

El regidor ha destacado las posibilidades que ofrece Níjar fuera de los meses de verano y ha puesto Otoño y Sal como ejemplo de ello. A su juicio, la capacidad del festival para atraer a miles de visitantes y volver a completar su jornada principal demuestra que es posible generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades para los distintos núcleos del municipio durante todo el año.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y responsable del área de Cultura, Almudena Morales, ha considerado que el festival demuestra cómo las propuestas culturales pueden contribuir a dinamizar los municipios, reforzar el valor del territorio y ampliar la oferta turística y cultural más allá del verano.

Morales también ha destacado el respaldo de la institución provincial a iniciativas dirigidas a públicos diversos y que incorporan aspectos relacionados con la sostenibilidad y la inclusión. En su opinión, Otoño y Sal ha logrado consolidarse en poco tiempo gracias a una programación de calidad ligada a un entorno de especial valor como Rodalquilar y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La responsable de Cultura ha añadido que el nuevo lleno de la jornada principal evidencia la buena acogida que tiene el festival y confirma que la provincia cuenta con capacidad para desarrollar propuestas culturales de relevancia durante todo el año.

Por parte de Crash Music, Diego Ferrón ha puesto el acento en la evolución experimentada por Otoño y Sal desde su primera edición y en la creación de una propuesta diferenciada, en la que los conciertos se combinan con el paisaje, la gastronomía y la cultura de Cabo de Gata. Para este año, además, se incorporan nuevas iniciativas relacionadas con la accesibilidad y el respeto al medio ambiente.

La programación arrancará el viernes 9 de octubre en la Plaza del Mercado de Níjar con el concierto gratuito de La Mare, que será el encargado de inaugurar oficialmente esta tercera edición.

El sábado 10 de octubre, el festival se desplazará a Rodalquilar para celebrar su jornada principal. El cartel estará integrado por La Cabra Mecánica, Carlos Ares, Morgan, Eskorzo, Queralt Lahoz, Alamedadosoulna, La Sonrisa de Julia, Ángela González, Pepe delestal y el artista conocido como DJ PCR.

La última jornada tendrá lugar el domingo 11 de octubre nuevamente en Rodalquilar. Santero y Los Muchachos serán los protagonistas de este cierre, con su particular propuesta de rock de raíces. Para esta fecha todavía pueden adquirirse las últimas entradas disponibles.

Una de las principales novedades de esta edición será el refuerzo de las medidas destinadas a mejorar la accesibilidad y la inclusión. El concierto de Carlos Ares contará con interpretación en lengua de signos gracias a la colaboración de Reale Foundation y la Fundación Music For All.

El recinto contará también con interpretación en lengua de signos española, mochilas vibratorias, sistema de bucle magnético, personal de apoyo, un espacio específico de atención, aparcamiento accesible y zonas reservadas para facilitar la asistencia y el disfrute de las actividades.

La jornada del sábado incluirá además una propuesta familiar centrada en el medio ambiente y en el Parque Natural, patrocinada por Grupo Hozono Global. Mediante distintas actividades participativas y de carácter lúdico, los asistentes podrán descubrir el entorno natural desde una perspectiva diferente y acercarse al patrimonio medioambiental que hace de Cabo de Gata-Níjar uno de los principales espacios naturales de Andalucía.

La actividad estará dirigida por Juan Llamas Alonso, director de Neuroeducamos, y María del Mar Acosta Pérez, arquitecta y profesora del instituto Campos de Níjar de Campohermoso.

Con esta iniciativa, el festival vuelve a reforzar una de las características que definen su propuesta desde sus comienzos: la intención de integrar la música con el territorio y convertir los conciertos en una experiencia vinculada al paisaje, la cultura y la manera de disfrutar y conocer el entorno.