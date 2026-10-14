Las obras del chalé de La Marina, en Almería, se reanudan con la previsión de abrir en enero

El chalé de La Marina afronta una nueva fase de su rehabilitación tras permanecer cinco meses sin actividad. La empresa concesionaria, Akala Almería, ya cuenta con la licencia municipal necesaria para continuar las obras y prevé finalizar la intervención para inaugurar el establecimiento en enero.

El proyecto contempla transformar este emblemático edificio del Paseo Marítimo en un espacio que aúne la oferta gastronómica con actividades náuticas y recreativas.

Los trabajos comenzaron en enero de este año y durante los primeros meses se centraron en la instalación de las estructuras exteriores destinadas a las futuras terrazas y en la rehabilitación de la fachada. Sin embargo, las actuaciones quedaron paralizadas en mayo debido a varias cuestiones técnicas que debían resolverse antes de poder continuar.

La obtención de la licencia municipal ha permitido desbloquear la situación. Desde Akala Almería confirman que la compañía ya dispone de la autorización necesaria para proseguir con el proyecto y que la intención es completar las obras pendientes en algo más de dos meses. La empresa considera que la intervención se encuentra bastante avanzada y confía en cumplir los plazos previstos, aunque la fecha de apertura estará condicionada por el desarrollo de los trabajos que todavía quedan por ejecutar.

La propuesta de Akala Almería combina la puesta en marcha de un restaurante con un centro náutico deportivo y recreativo. La iniciativa también busca impulsar una nueva fórmula de restauración en los establecimientos de playa, basada en la modernización de este tipo de espacios.

La situación del inmueble, al final del Paseo Marítimo y junto a la playa, es uno de los principales atractivos del proyecto. Su proximidad al mar permitirá aprovechar el entorno tanto para la actividad gastronómica como para las distintas propuestas relacionadas con el ocio náutico.

Una parte destacada de la intervención se concentra en las zonas exteriores. Antes de la paralización ya se habían colocado estructuras de madera y metal destinadas a las pérgolas que darán cobertura a las áreas de restauración al aire libre. Estas instalaciones permitirán organizar las futuras terrazas y ofrecer espacios para los clientes con vistas al Mediterráneo.

Paralelamente, el proyecto incluye la rehabilitación y recuperación del propio chalé, un inmueble singular por su relación con la arquitectura burguesa almeriense del siglo XX. La restauración de la fachada constituye una de las actuaciones previstas para recuperar un edificio cuyo futuro ha sido objeto de debate durante años y que ahora se prepara para acoger nuevos usos vinculados a la gastronomía y el ocio.

La remodelación pretende hacer compatible la actividad comercial del establecimiento con la conservación de los elementos arquitectónicos del inmueble. De este modo, la iniciativa no solo permitirá incorporar un nuevo restaurante al litoral de la capital, sino también recuperar una construcción histórica e integrarla de nuevo en la vida urbana.

Akala Almería cuenta con una concesión administrativa de 30 años para desarrollar su proyecto en La Marina, por la que abonará un canon anual de 52.000 euros. Durante ese periodo, la empresa se encargará de explotar el espacio, que estará destinado a la restauración y al desarrollo de las actividades náuticas contempladas en la propuesta.