El nuevo 'Nissan Leaf' llega a Almería de la mano del Grupo Syrsa

La evolución en la tecnología de la automoción es una constante y eso lo saben muy bien en Nissan. En 2010 presentó el primer Nissan Leaf y, desde entonces, la marca japonesa ha dado pasos agigantados en la conducción 100% eléctrica cosechando así más de un centenar de premios. El pasado miércoles pudimos conocer el nuevo Nissan Leaf en las instalaciones del grupo Syrsa en Huércal de Almería. Un 100% eléctrico con 622 km de autonomía que destaca por su nuevo diseño aerodinámico, su sistema ProPILOT Assist que permite acelerar y frenar según el tráfico, y su Tecnología Avanzada.

En la presentación, Quentin Dulac, gerente del grupo Syrsa en la provincia de Almería, destacó el gran equipamiento y tecnología del nuevo Leaf y afirmó que era el coche perfecto para moverse por la ciudad. A nivel de estética llama la atención su nuevo techo panorámico con oscurecimiento graduable, sus dos grandes pantallas con 14,3" y su alimentación por batería V2L que le permite enchufar desde un grill hasta una lavadora.